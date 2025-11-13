पुरी में पश्चिम बंगाल के टाइल मिस्त्री की हत्या, हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला
पुरी जिले में एक टाइल मिस्त्री की हथौड़े से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के शेख नोरा आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में एक सहयोगी मजदूर पर हत्या का संदेह है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
संवाद सहयोगी, पुरी। पुरी जिले में हथौड़े से पीट-पीटकर बड़ी ही निर्मम तरीके से टाइल मिस्त्री की हत्या कर दी गई है। यह घटना जिले के बालिघाट ब्राह्मण पोखरी के पास स्थित टोटा बेहेरासाही क्षेत्र में घटी है।
मृतक टाइल मिस्त्री की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के रहने वाले शेख नोरा आलम के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मरीन और तालबनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्य अस्पताल भेज दिया है।
प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक नोरा आलम की हत्या उनके ही एक सहयोगी मजदूर ने की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से नोरा आलम पुरी के विभिन्न इलाकों में मजदूरों को साथ लेकर टाइल लगाने का काम करते थे।
हाल ही में एक मजदूर से उनका झगड़ा हुआ था। आज सुबह जब नोरा सो रहे थे, तभी उस मजदूर ने हथौड़े से बुरी तरह पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा।
