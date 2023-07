राज्य के विभिन्न जिलों में 9 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना में कहा कि 11 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 10 जुलाई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होगी। 20 जुलाई को अंतिम सूची जारी होते ही चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा।

Odisha Election: ओडिशा में 9 अगस्त से शुरू होंगे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव, 14 जुलाई से भरे जाएंगे नामांकन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य के विभिन्न जिलों में 9 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना में कहा कि 11 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु/इस्तीफे/अयोग्यता के कारण रिक्त पड़ी सीट एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सीटों पर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण न हो पाने वाली सीटों पर अब चुनाव होंगे। 14 जुलाई से होना है नामंकन राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 10 जुलाई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होगी। 20 जुलाई को अंतिम सूची जारी होने के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। मतदान 9 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और मतगणना 11 अगस्त को सुबह 8 बजे से होगी। नौ अगस्त को कटक के डमपड़ा, शारदापुर, गंजाम के अमरुतुलु, मयूरभंज के पानपत्रिया, नवरंगपुर के सनमबड़ा और पुरी के बिररामचंद्रपुर पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होगा। इसी तरह जाजपुर जिले के धर्मशाला के जोन नंबर 15 में जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा बलांगीर में एक, बालेश्वर में दो, बरगढ़ में पांच, कटक में तीन, गंजाम में छह, जाजपुर में दो। वहीं कालाहांडी में चार, केंद्रापड़ा में एक, केंदुझर में तीन, कोरापुट में दो, मयूरभंज में चार, नवरंगपुर में 10 वार्ड, नयागढ़ में दो, सुवर्णपुर में एक वार्ड और आठ जिलों में नौ पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। 12 वार्डों को किया गया डी-रिजर्व इसके अलावा मयूरभंज जिले के छह और सुवर्णपुर जिले के 12 वार्डों में आरक्षित उम्मीदवार नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो सका था अब जब इसे डी-रिजर्व कर दिया गया है तो यहां भी एक साथ चुनाव होंगे।

Edited By: Yashodhan Sharma