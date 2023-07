Odisha News: मयूरभंज में विशेष अभियान के तहकत आठ देशी बंदूकों के साथ तीन शिकारी गिरफ्तार

मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क के सीमांत क्षेत्र में अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से आठ देशी बंदूकें भी जब्त की गई है। मयूरभंज के एसपी बी. गंगाधर ने मामले को लेकर कहा कि गिरफ्तारियां विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गईं हैं।

Odisha News: मयूरभंज में आठ देशी बंदूको के साथ तीन शिकारी गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल/भुवनेश्वर। ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क के सीमांत क्षेत्रों में इस समय एक बड़ा संयुक्त अभियान चल रहा है। अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से आठ देशी बंदूकें भी जब्त की गई है। पुलिस महानिरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) हिमांशु लाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सिमलीपाल के पास जारी विशेष अभियान में 16 हथियार पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। लाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र को शिकारी मुक्त करना है, जो सिमलीपाल की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक निवारक उपाय का भी हिस्सा है। अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास पर्यटकों के साथ-साथ जानवरों की रक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। ओडिशा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने लोगों से शिकारियों और हथियार रखने या बनाने वालों के बारे में जानकारी साझा करने का भी आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी शुक्रवार रात बड़साही पुलिस सीमा के तहत रेंतसाही गांव में की गई। बाद में जंगल से पांच और हथियार बरामद किये गये। मयूरभंज के एसपी बी. गंगाधर ने कहा कि गिरफ्तारियां विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गईं। गंगाधर ने कहा कि हमने पहले ही पुलिस बल की तीन प्लाटून तैनात कर दी है और जल्द ही सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक और प्लाटून तैनात किया जाएगा। विशेष अभियान शुरू होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में काफी गिरावट आई है।

Edited By: Aditi Choudhary