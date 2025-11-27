Language
    अवैध बालू जब्त करने पर तहसीलदार पर हमला, 'किंग ऑफ मयूरभंज' समेत 3 बदमाश गिरफ्तार

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    मयूरभंज में तहसीलदार पर अवैध बालू जब्त करने के दौरान हमला हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 'किंग ऑफ मयूरभंज' समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। तहसीलदार अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अवैध बालू जब्त करने पर तहसीलदार पर हमला

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले के बेतनटी में अवैध बालू लदे वाहन को जब्त किए जाने के बाद बालू माफिया द्वारा बेतनटी तहसीलदार, वाहन चालक और अन्य तीन कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले में प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में आ गए हैं। 

    विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बालू उत्खनन मशीन को जब्त करते हुए जब्त की गई चोरी की बालू की नीलामी भी की गई है।

    बदला लेने के लिए पुलिस पर हमला

    जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर बेतनटी तहसीलदार चंद्रजीत बेहरा ने ओडी-11एई-3234 नंबर वाले अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया था। इसी का बदला लेने के लिए 15–20 लोगों ने संगठित होकर हमला कर दिया, जिसमें तहसीलदार बेहरा और वाहन चालक निहार रंजन बिश्वाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि राजस्व सुपरवाइज़र हेमकांत महंत, युगपुरा राजस्व निरीक्षक संजीव महंत और सत्यव्रत नायक भी घायल हुए।

    एक्शन मोड में प्रशासन  

    तहसीलदार की शिकायत पर केस नंबर 417/25 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। रात में बेतनटी एसडीपीओ  मिनति बिश्वाल के नेतृत्व में बेतनटी, बड़ा साहि और बैसिंगा पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी बड़ा साहि थाना क्षेत्र के बरतना़ गांव निवासी प्रशांत गाई तथा उसके सहयोगी सुसांत गाई को बेतनटी के पास जंगल से गिरफ्तार किया। 

    वहीं बारीदा क्षेत्र में छापेमारी कर जिले के बालू माफियाओं के सरगना माने जाने वाले एवं ‘किंग ऑफ मयूरभंज’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले शूनगड़िया क्षेत्र के माजल हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। बेतनटी पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां जमानत नामंजूर होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    कई नदी घाटों पर छापेमारी

    मयूरभंज के अतिरिक्त एसपी गौतम किसन बेतनटी थाने पहुंचे और जांच में तेजी लाई। वहीं उपजिलापाल दयासिंधु परिड़ा के नेतृत्व में बेतनटी बीडीओ, बेतनटी, बड़ा साहि और बारीपदा तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और जिला खनन अधिकारियों की संयुक्त सब-डिविजनल एनफोर्समेंट टीम ने दिनभर बड़ा साही और बेतनटी ब्लॉक के अंतर्गत बरतना़, हरिपुर, माधपुर और काठपाल आदि बुद्धाबलंग नदी घाटों में छापेमारी की। 

    माधपुर और काठपाल घाट में जमा अवैध बालू की ढाई लाख रुपये में नीलामी की गई। इसके अलावा काठपाल घाट में बालू उत्खनन के लिए रखी गई एक मशीन को जब्त किया गया।

    जब्त किए गए एक मोबाइल फोन के आधार पर ‘किंग ऑफ़ मयूरभंज’ व्हाट्सऐप ग्रुप की गतिविधियों की जांच जारी है। हमले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।