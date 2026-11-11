ओडिशा में टाटा पावर के संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर बड़ा अपडेट, TPCODL के CEO ने बताई असली कहानी   

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर की डिस्कॉम कंपनियों ने संविदा कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। कर्मचारियों का केवल पुनर्नियोजन किया जा रहा है।

यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए टीपीसीओडीएल के सीईओ गजानन एस काले ने कहा कि कंपनी ने बिजनेस एसोसिएट्स (बीए) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों से 15 नवंबर 2026 तक काम पर लौटने की अपील की है। कंपनी का कहना है कि जो कर्मचारी वापस काम पर आना चाहते हैं, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर योगदान दे सकते हैं। टाटा पावर की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, ओडिशा में उसकी बिजली वितरण कंपनियां करीब एक करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

पिछले छह वर्षों में बिजली वितरण व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिजली वितरण हानि में कमी आई है तथा सुरक्षा व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इस अवधि में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।