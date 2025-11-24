सुंदरगढ़ के तमना नाले में बनेगा 6.14 करोड़ का चैक डैम और पुल, लोगों में खुशी की लहर

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के टांगरपाली ब्लॉक के तालडीह पंचायत में कुनकजुरा गांव में तमना नाले पर लघु सिंचाई विभाग की ओर से 6.14 करोड़ की लागत पर चैक डैम के साथ पुल निर्माण का काम शुरु किया गया है।

तालडीह गांव के पास तमना नाले में पुल नहीं है। इससे बारिश के दिनों में लोगाें का संपर्क टूट जाता है। लंबे समय से लोग पुल व चैकडैम निर्माण की मांग कर रहे थे। इसका शिलान्यास होने के साथ ही एक सप्ताह के अंदर काम भी शुरु किया जायेगा। इसके निर्माण से तालडीह पंचायत के एक दर्जन गांव के लोगों काे लाभ मिलेगा।

तमना नाला का पानी कनकजुरा गांव के पास से हाेकर बहता है। तलसाडीह तक पक्की सड़क नाले के पास से होकर कपाटांगर होकर किंजिरकेला गुंडियाडीह को जोड़ती है। गर्मी के दिनाें में नाले में पानी नहीं होने के कारण लोग टांगरपाली ब्लाक तक आसानी से पहुंच जाते हैं पर बारिश होने पर नाले में पानी भर जाता है एवं इसमें आठ से 10 फीट तक पानी रहता है।

तीन महीने तक इस रास्ते से होकर लोगों का आना जाना बंद रहता है। तमना नाला से रोहिदासपाड़ा से होकर गौड़पाड़ा के लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए यहां बांध के साथ ब्रिज निर्माण की मांग लंबे समय से चल रही है। चेक डैम व पुल निर्माण को लेकर जिलापाल के द्वारा लघु सिंचाई विभाग को पत्र लिखा गया था।