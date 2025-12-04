बालेश्वर की चैंपियन को PM का समर्थन, ब्लाइंड क्रिकेट में फूलो सोरेन ने फहराया तिरंगा

लावा पांडे, बालेश्वर। बालेश्वर की फूलो की महक से महका था पूरा देश| T20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में उप कप्तान की तौर पर खेल कर भारत को चैंपियन बनाने वाली यह बालिका आज बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे अपने गृह शहर बालेश्वर पहुंची थी।

बालेश्वर शहर में पहुंचते ही देश का नाम रौशन करने वाली इस बालिका का भव्य स्वागत किया गया था। जिला प्रशासन से लेकर वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, युवा, महिलाएं सभी फूलो की एक झलक देखने के लिए मानो सड़को पर उमड़ पड़े थे तथा पुष्प वर्षा, गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ फूलो का भव्य स्वागत किया था।

दिव्यांग और सक्षम में कोई फर्क नहीं जागरण से बातें करते हुए फूलो सोरेन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिला यह मेरा परम सौभाग्य था।

फूलो सोरेन ने बताया कि दिव्यांग और सक्षम में कोई फर्क नहीं होता है। दूर दृष्टि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा मन में हो तो असंभव नामक कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मुझे आगे भी खेल जारी रखने के लिए कहा तथा हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।