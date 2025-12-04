Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालेश्वर की चैंपियन को PM का समर्थन, ब्लाइंड क्रिकेट में फूलो सोरेन ने फहराया तिरंगा

    By Lava PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    बालेश्वर में टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप विजेता टीम की उप-कप्तान फूलो सोरेन का भव्य स्वागत हुआ। फूलो ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके उन्ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फूलो सोरेन

    लावा पांडे, बालेश्वर। बालेश्वर की फूलो की महक से महका था पूरा देश| T20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में उप कप्तान की तौर पर खेल कर भारत को चैंपियन बनाने वाली यह बालिका आज बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे अपने गृह शहर बालेश्वर पहुंची थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालेश्वर शहर में पहुंचते ही देश का नाम रौशन करने वाली इस बालिका का भव्य स्वागत किया गया था। जिला प्रशासन से लेकर वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, युवा, महिलाएं सभी फूलो की एक झलक देखने के लिए मानो सड़को पर उमड़ पड़े थे तथा पुष्प वर्षा, गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ फूलो का भव्य स्वागत किया था। 

    दिव्यांग और सक्षम में कोई फर्क नहीं 

    जागरण से बातें करते हुए फूलो सोरेन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिला यह मेरा परम सौभाग्य था।

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.17.00 PM

    फूलो सोरेन ने बताया कि दिव्यांग और सक्षम में कोई फर्क नहीं होता है। दूर दृष्टि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा मन में हो तो असंभव नामक कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मुझे आगे भी खेल जारी रखने के लिए कहा तथा हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। 

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.17.00 PM (1)

    फूलो ने कहा कि आज मुझे फिर से अपने गांव अपने शहर बालेश्वर में तथा अपने पुराने विद्यालय में पहुंचकर अपने दोस्तों से बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है | पूरा देश आज एक और जहां मुझ पर गर्व कर रहा है। वहीं एक भारतीय होने का भी मुझे पूरा फक्र और नाज है।