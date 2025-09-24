Language
    स्कूल में ड्रेस कोड पर ओडिशा में बवाल, शिक्षिका ने 40 छात्रों को प्रार्थना सभा से निकाला

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:12 PM (IST)

    सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रिपाड़ा ब्लॉक स्थित डुमाबहाल बसुदेव सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्रेस कोड का पालन न करने पर विवाद हो गया। खेल शिक्षिका ने प्रार्थना सभा में 40 से अधिक छात्रों को बाहर निकाल दिया जिससे छात्र और अभिभावक नाराज हो गए। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    स्कूल में ड्रेस कोड पर ओडिशा में बवाल

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। विद्यालय ड्रेस कोड का पालन न करने पर सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रिपाड़ ब्लॉक स्थित डुमाबहाल बसुदेव सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। खेल शिक्षिका ने मंगलवार सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान 40 से अधिक छात्रों को बाहर निकाल दिया। इससे न सिर्फ छात्र-छात्राओं में असमंजस फैला बल्कि अभिभावक भी नाराज हो उठे।

    सुबह करीब 10 बजे सभी छात्र-छात्राएं नियमित रूप से प्रार्थना सभा के लिए एकत्र हुए थे। इस दौरान खेल शिक्षिका ने छात्रों की वेशभूषा जांचनी शुरू की। कई छात्र जूते की जगह चप्पल पहनकर आए थे, कुछ ने बाल नहीं कटवाए थे और कई छात्राएं बिना वेणी के दिखाई दीं।

    इसे अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षिका भड़क उठीं और 40 से अधिक छात्रों को सभा से बाहर कर दिया। घटना के बाद कई छात्र-छात्राएं अपना बस्ता लेकर सीधे घर लौट गए। वहीं, दूरदराज़ गांवों से आए बच्चे सड़क किनारे अभिभावकों का इंतजार करने को विवश हो गए।

    अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जताया विरोध

    जब अभिभावकों को इसका पता चला, तो वे विद्यालय पहुंचकर जमकर विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि यदि बच्चे अनुशासन तोड़ रहे थे तो इसकी सूचना पहले माता-पिता को दी जानी चाहिए थी, सीधे बाहर निकालना उचित नहीं है।

    अभिभावकों ने संबंधित खेल शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इधर, अपनी सफाई में खेल शिक्षिका ने कहा कि बच्चों को विद्यालय से नहीं, केवल प्रार्थना सभा से बाहर किया गया था। बावजूद इसके, घटना को लेकर लेफ्रिपाड़ क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और अभिभावकों में रोष जारी है।

    पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- सारंगधर बरीहा, जिला शिक्षा अधिकारी