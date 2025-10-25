Odisha News: मां को बीमारी में तड़पता देख टूट गया बेटा, बुर्ला पॉवर चैनल में कूदकर की आत्महत्या
संबलपुर के बुर्ला में एक हृदयविदारक घटना घटी। अपनी मां की बीमारी से परेशान होकर एक बेटे ने बुर्ला पावर चैनल में कूदकर आत्महत्या कर ली। अग्निशमन विभाग ने चिपलिमा इलाके से 22 वर्षीय सौरभ संबित त्रिपाठी का शव बरामद किया। सौरभ ने अपनी मां को एक भावुक संदेश भी भेजा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और बेटे की आत्महत्या की खबर से मां की हालत गंभीर है।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। उपनगर बुर्ला से एक हृदयविदारक घटना की खबर मिली है। अपनी मां की बीमारी का गम सहन नहीं कर पाने वाले उसके बेटे ने बुर्ला पावर चैनल में कूदकर आत्महत्या कर ली। अग्निशमन विभाग ने शनिवार को बुर्ला पावर चैनल के चिपलिमा इलाके से 22 वर्षीय लापता बेटे सौरभ संबित त्रिपाठी का शव बरामद किया।
जानकारी के अनुसार, बलांगीर शहर के महालक्ष्मीनगर निवासी सौरभ संबित त्रिपाठी गंभीर बीमारी से पीड़ित अपनी मां को इलाज के लिए बुर्ला स्थित मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मां की असहनीय पीड़ा देखकर सौरभ टूट गया। बुधवार की रात सौरभ अपनी मां को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर अचानक कहीं लापता हो गया।
बाद में, उसने अपनी मां के मोबाइल पर एक भावुक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, " मां, मैं तुम्हारा दर्द सहन नहीं कर सकता... मैं बुर्ला पावर चैनल में कूदकर अपनी जान दे दूंगा।" इससे यह संदेह गहरा गया कि सौरभ ने आत्महत्या की है।
परिणामस्वरूप, परिवार के सदस्यों ने बुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। विभिन्न जांच और सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद, यह पुष्टि हुई कि सौरभ पावर चैनल की ओर गया था और वापस नहीं लौटा था। आत्महत्या की आशंका के चलते, शुक्रवार से ही बुर्ला अग्निशमन विभाग की मदद से पावर चैनल में सौरभ की तलाश शुरू कर दी गई।
अंधेरे में उसे ढूंढना मुश्किल था, इसलिए शुक्रवार की शाम तलाशी रोक दी गई और शनिवार सुबह फिर से तलाशी शुरू की गई और सौरभ का शव चिपिलिमा से बरामद हुआ। शव के बरामद होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस घटना की जांच कर रही है। उधर, बेटे की आत्महत्या की खबर से बीमार मां की हालत और खराब हो गई है।
