    Odisha News: नोटिस बोर्ड की पिन निगलने से सातवीं कक्षा के छात्र की मौत, परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लगाए आरोप

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    ओडिशा के फुलवाणी में एक दर्दनाक घटना घटी। सातवीं कक्षा के छात्र तुषार मिश्र ने गलती से नोटिस बोर्ड की पिन निगल ली, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं। परिवार ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। फुलवाणी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोबाटोटा ओडिशा आदर्श विद्यालय के सातवीं कक्षा के छात्र तुषार मिश्र ने विद्यालय के नोटिस बोर्ड की एक पिन असावधानीवश निगल ली थी।

    गंभीर स्थिति में उसे फुलवाणी जिला मुख्य अस्पताल से बरहमपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और वहां से कटक के शिशु भवन में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बावजूद तुषार की मृत्यु हो गई है।

    कालीप्रसाद मिश्र के पुत्र तुषार का घर दारिंगबाड़ी में है। वह फुलवाणी शहर के मास्टरपड़ा इलाके में अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था।

    15 तारीख को उसने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगी एक पिन गलती से निगल ली थी। हालांकि तुषार और उसके दोस्तों ने इस बारे में विद्यालय प्रशासन को बताया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी ने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया।

    विद्यालय की छुट्टी के बाद जब तुषार घर लौटा, तो उसने अपने चाचा रामप्रसाद मिश्र को बताया कि उसने एक पिन निगल ली है। दो अस्पतालों में इलाज के बाद उसे कटक के शिशु भवन में भर्ती कराया गया।

    डॉक्टरों ने तुषार के फेफड़ों से पिन को निकाल तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले वह लकवे का शिकार हुआ और फिर कोमा में चला गया। अंततः वह जिंदगी की जंग हार गया।

    तुषार के पिता कालीप्रसाद मिश्र ने कहा कि अगर विद्यालय प्रशासन ने घटना के बाद उचित ध्यान दिया होता, तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि परिवार की ओर से अब तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।