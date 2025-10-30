Odisha News: नोटिस बोर्ड की पिन निगलने से सातवीं कक्षा के छात्र की मौत, परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लगाए आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। फुलवाणी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोबाटोटा ओडिशा आदर्श विद्यालय के सातवीं कक्षा के छात्र तुषार मिश्र ने विद्यालय के नोटिस बोर्ड की एक पिन असावधानीवश निगल ली थी।

गंभीर स्थिति में उसे फुलवाणी जिला मुख्य अस्पताल से बरहमपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और वहां से कटक के शिशु भवन में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बावजूद तुषार की मृत्यु हो गई है।

कालीप्रसाद मिश्र के पुत्र तुषार का घर दारिंगबाड़ी में है। वह फुलवाणी शहर के मास्टरपड़ा इलाके में अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था।

15 तारीख को उसने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगी एक पिन गलती से निगल ली थी। हालांकि तुषार और उसके दोस्तों ने इस बारे में विद्यालय प्रशासन को बताया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी ने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया।