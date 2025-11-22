नवीन निवास में तैनात SSB जवान 40 लाख की जमीन धोखाधड़ी में गिरफ्तार, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से ठगी का आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के शहीद नगर पुलिस ने शुक्रवार को नवीन निवास में तैनात रहने वाले एसएसबी जवान सचित्र सेनापति को एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से 40 लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। शिकायत सुरेंद्र चंद्र बहुबलेन्द्र, एक सेवानिवृत्त अधिकारी, ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सचित्र ने त्रिशूलिया के पास जमीन दिलाने का वादा किया और उनसे 40 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस के अनुसार, सबूतों की जांच के बाद जवान को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया।

सचित्र, जो कटक जिले के बयालिश मौजा के धूलेश्वर क्षेत्र का रहने वाला है, बीजद सरकार के दौरान लंबे समय तक नवीन निवास में तैनात था। मीन दिलाने का झांसा देकर ठगी जांचकर्ताओं ने बताया कि तैनाती के दौरान सचित्र जमीन दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से ठगी करता था। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि जब वे अपना पैसा वापस मांगते थे तो वह उन्हें डराता-धमकाता था, यहां तक कि रिटायर्ड अधिकारी को मारने की धमकी भी देता था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह पिछले 18 महीनों से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि उसे कई नोटिस भेजे गए थे।इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। कई शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस को संदेह है कि और भी लोग उसके शिकार हुए होंगे।ऐसे नागरिकों से अपील की गई है कि वे नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराएं।