    नवीन निवास में तैनात SSB जवान 40 लाख की जमीन धोखाधड़ी में गिरफ्तार, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से ठगी का आरोप

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    भुवनेश्वर पुलिस ने नवीन निवास में तैनात रहे एसएसबी जवान सचित्र सेनापति को 40 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सुरेंद्र चंद्र बहुबलेन्द्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सचित्र ने त्रिशूलिया के पास जमीन दिलाने का वादा करके उनसे पैसे ठगे। पुलिस को संदेह है कि उसने और भी लोगों को ठगा होगा।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के शहीद नगर पुलिस ने शुक्रवार को नवीन निवास में तैनात रहने वाले एसएसबी जवान सचित्र सेनापति को एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से 40 लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया।

    शिकायत सुरेंद्र चंद्र बहुबलेन्द्र, एक सेवानिवृत्त अधिकारी, ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सचित्र ने त्रिशूलिया के पास जमीन दिलाने का वादा किया और उनसे 40 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस के अनुसार, सबूतों की जांच के बाद जवान को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया।

    सचित्र, जो कटक जिले के बयालिश मौजा के धूलेश्वर क्षेत्र का रहने वाला है, बीजद सरकार के दौरान लंबे समय तक नवीन निवास में तैनात था।

    मीन दिलाने का झांसा देकर ठगी

    जांचकर्ताओं ने बताया कि तैनाती के दौरान सचित्र जमीन दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से ठगी करता था। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि जब वे अपना पैसा वापस मांगते थे तो वह उन्हें डराता-धमकाता था, यहां तक कि रिटायर्ड अधिकारी को मारने की धमकी भी देता था।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह पिछले 18 महीनों से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि उसे कई नोटिस भेजे गए थे।इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। कई शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस को संदेह है कि और भी लोग उसके शिकार हुए होंगे।ऐसे नागरिकों से अपील की गई है कि वे नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराएं।

    यह गिरफ्तारी उस मामले के तुरंत बाद हुई है जिसमें एक अन्य एसएसबी जवान, विश्वरंजन बेहरा, को एसआई परीक्षा घोटाले में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।

    गौरतलब है कि दोनों जवान नवीन निवास में तैनात रह चुके हैं।जोन-5 के एसीपी विश्वरंजन सेनापति ने कहा कि विस्तृत जांच जारी है।अगर उसने (सचित्र) किसी और को धोखा दिया है और उसकी शिकायत पुलिस के पास आती है, तो हम उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करेंगे।