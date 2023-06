ट्रेनों में एक एसी 2 कोच तीन एसी 3-टियर कोच नौ स्लीपर क्लास कोच तीन सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच और दो सामान-सह-ब्रेक वैन कोच होंगे। ट्रेनों का ठहराव बरगढ़ रोड बलांगीर टिटलागढ़ केसिंगा मुनिगुडा रायगड़ा पार्वतीपुरम बोब्बिली विजयनगरम कोत्तावलासा दुव्वाडा अनाकापल्ली समालकोट राजमुंदरी निदादावोलु भीमावरम टाउन कैकलूर गुडीवाड़ा जंक्शन विजयवाड़ा तेनाली चिराला ओंगोल नेल्लोर गुडूर पेरम्बूर अराक्कोनम काटपाडी जोलारपेट्टई और सलेम में होगा।

Odisha News: ओडिशा में इरोड और संबलपुर के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें, देखें टाइम टेबल और रूट

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए, 5 जुलाई से 28 जुलाई तक ओडिशा के इरोड और संबलपुर के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी। सेलम रेलवे डिवीजन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रेन संख्या 08311 संबलपुर-इरोड साप्ताहिक विशेष ट्रेन 5 जुलाई से 26 जुलाई तक बुधवार को सुबह 10.55 बजे संबलपुर से रवाना होगी और गुरुवार को शाम 7.50 बजे इरोड पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन नंबर 08312 इरोड-संबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 7 जुलाई से 28 जुलाई तक शुक्रवार को दोपहर 1.45 बजे इरोड से रवाना होगी और शनिवार को रात 9.15 बजे संबलपुर पहुंचेगी। ट्रेनों में एक एसी 2 कोच, तीन एसी 3-टियर कोच, नौ स्लीपर क्लास कोच, तीन सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच और दो सामान-सह-ब्रेक वैन कोच होंगे। ट्रेनों का ठहराव बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुडा, रायगड़ा, पार्वतीपुरम, बोब्बिली, विजयनगरम, कोत्तावलासा, दुव्वाडा, अनाकापल्ली, समालकोट, राजमुंदरी, निदादावोलु, भीमावरम टाउन, कैकलूर, गुडीवाड़ा जंक्शन, विजयवाड़ा, तेनाली, चिराला ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर, पेरम्बूर, अराक्कोनम, काटपाडी, जोलारपेट्टई और सलेम में होगा।

