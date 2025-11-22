Language
    कटक में बेटे ने चाकू घोंपकर मां-बाप को मार डाला, पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

    By Akhaya Kumar Pradhan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    कटक में एक हृदयविदारक घटना में, एक बेटे ने कथित तौर पर पैसे के विवाद में अपने माता-पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने आपा खो दिया और माता-पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

     माता-पिता की चाकू मारकर हत्या। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटक। दरगाह बाजार जेल कॉलोनी में शुक्रवार की रात को एक भयानक हत्याकांड की घटना हुई है । अपने पिता और सौतेली मां को चाकू घुसा कर बेटे ने मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना में हत्याकारी बेटा भी घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए कटक के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    पुलिस दोनों लाश को जब्त कर घटना की जांच पड़ताल शुरू किया है। कर्जे की रुपये न चुका पाने के कारण बेटे ने इस तरह की हत्याकांड को अंजाम देने की बात पुलिस की प्राथमिक जांच पड़ताल से पता चला है।

    मिली जानकारी के अनुसार, दीपक दास (58) जेल विभाग में सेल्समैन के तौर पर कार्य करते थे । कुछ साल पहले उनकी पहली पत्नी नलिनी प्रभा दास की मौत हो गई थी। बाद में दीपक लीजारानी दास (45) से शादी किए थे। दोनों दरगाह बाजार जेल कॉलोनी में रह रहे थे।

    उनके साथ पत्नी लीजा रानी की भतीजा जूलियस दास भी रहता था। पहली पत्नी का बेटा आलोक दास, पत्नी चारुलाता और बेटी मकरबाग साही में अलग रहते थे। आलोक से पिता दीपक ने 10 लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन लौटाने की जगह टाल मटोल कर रहा था।

    आलोक भी कई लोगों से कर्ज पर रुपये लाया था, जिसके कारण लोग उसको रुपये मांगते थे और वह फरार रहता था। कर्जे में रूपये देने वाले लोग रूपये वापस मांगते हुए उसकी पिटाई भी किए थे। जिसके कारण उस परिवार में विवाद लग रहा था।

    शुक्रवार की रात को यह विवाद उग्र रूप लिया। शुक्रवार की रात को करीब 9:00 आलोक एक चाकू लेकर दरगाह बाजार जेल कॉलोनी में पहुंचा। उनके घर के अंदर घुसते ही पिता दीपक और सौतेली मां पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ने बचाव की की कोशिश की, लेकिन उसके हमले से बच नहीं पाए।

    आलोक ने चाकू घोंपकर दोनों की हत्या कर दी। इस दौरान हुई हाथापाई में आलोक भी घायल हो गया था। इसके बारे में खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में आलोक को गिरफ्तार किया।

    हालांकि उसे इलाज के लिए कटक के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक दीपक का घर पुरी जिला काकटपुर थाना अंतर्गत बनमालीपुर गांव में है, यह बात पुलिस को छानबीन में पता चली है ।