सांप के साथ करतब दिखाना पड़ा भारी, कोबरा के काटने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बलांगीर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सांप पकड़ने में माहिर एक शख्स की कोबरा के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वह गांव के लोगों के सामने सांप के साथ प्रदर्शन कर रहा था।

मामला सिंधेकला पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साहुपड़ा गांव का है। मृतक की पहचान संतोष चांद के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, संतोष गांव में सांप पकड़ने के लिए मशहूर थे। अक्सर लोग जब घरों या खेतों में सांप देखते, तो उन्हें बुलाते थे।

गुरुवार शाम भी गांव के एक घर में कोबरा दिखने पर संतोष को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी आसानी से कोबरा को पकड़ लिया और उसे गांव के चौक में ले आए। वहां मौजूद भीड़ को दिखाने के लिए वह सांप के साथ करतब करने लगे। तभी अचानक कोबरा ने हमला कर उनकी जीभ पर काट लिया।

अस्पताल में तोड़ा दम जहर फैलते ही संतोष की हालत बिगड़ने लगी और वह मौके पर ही गिर पड़े। ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में तुरंत भवानीपाटना अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों के भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गांव में शोक की लहर संतोष की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि संतोष निडर और बहादुर थे। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद के लिए सामने आते थे। उनकी मौत से गांव के लोग सदमे में हैं।

विशेषज्ञों ने दी चेतावनी इस घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने लोगों को आगाह किया है। कोबरा और अन्य विषैले सांप बहुत ही खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं। इनके साथ किसी भी तरह का प्रदर्शन या खेल करना जानलेवा साबित हो सकता है।