    भुवनेश्वर में श्रीलिंगराज मंदिर पर गिरी बिजली, ध्वज क्षतिग्रस्त, ASI टीम ने किया निरीक्षण

    By Sheshnath RaiEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    भुवनेश्वर के श्रीलिंगराज मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने निरीक्षण किया और नुकसान का आकलन किया। ASI जल्द ही मरम्मत की योजना बनाएगी। इस घटना से श्रद्धालुओं में चिंता है, क्योंकि श्रीलिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के प्रमुख मंदिरों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है।

    श्री लिंगराज मंदिर पर गिरी बिजली। (फोटो जागरण)


    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें