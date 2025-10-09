भुवनेश्वर में श्रीलिंगराज मंदिर पर गिरी बिजली, ध्वज क्षतिग्रस्त, ASI टीम ने किया निरीक्षण
भुवनेश्वर के श्रीलिंगराज मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने निरीक्षण किया और नुकसान का आकलन किया। ASI जल्द ही मरम्मत की योजना बनाएगी। इस घटना से श्रद्धालुओं में चिंता है, क्योंकि श्रीलिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के प्रमुख मंदिरों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है।
