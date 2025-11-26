पैसा निकालने गए बैंक तो बन गए माउंटेनियर, भद्रक SBI ने खोला रोप-वे ब्रांच!

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के भद्रक जिले में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एसबीआई शाखा की पहली मंजिल तक जाने वाली बाहरी सीढ़ी हटाए जाने से बैंक में प्रवेश का नियमित रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसके कारण ग्राहकों को ट्रैक्टर की ट्राली पर रखी लंबी लड्डर पर चढकर बैंक पहुंचना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से प्रशासन और बैंक प्रबंधन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। अतिक्रमण अभियान का असर, बैंक की सीढ़ी भी टूटी भद्रक के चारांपा बाजार से स्टेशन रोड तक नगरपालिका ने कई अवैध संरचनाओं को हटाया। इन्हीं में बैंक शाखा की बाहरी सीढ़ी भी शामिल थी। अधिकारियों का कहना है कि बैंक और भवन मालिक को अतिक्रमण से जुडे कई नोटिस पहले जारी किए जा चुके थे। तय समय में सुधार न होने पर ही मजबूरन कार्रवाई की गई।

लेकिन सीढी हटने के बाद बैंक प्रबंधन कोई सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया। नतीजतन, एक ट्राली पर रखी लड्डर को सहारा बनाकर ग्राहक ऊपर चढ़ते नजर आए। वीडियो में महिलाएं, बुजुर्ग और आम लोग दस्तावेज थामे सावधानी से चढाई करते दिखे।

ग्राहकों में रोष: "बैंक जाना पर्वतारोहण जैसा हो गया" ग्राहकों में इस असुविधा को लेकर नाराजगी साफ नजर आई। एक बुजुर्ग ने कहा, "पैसा निकालने आए हैं, पहाड चढने थोडी!" वहीं एक महिला ग्राहक का कहना था, "ये व्यवस्था बिलकुल असुरक्षित है, पैर फिसलने पर कोई बडी दुर्घटना हो सकती थी।"

स्थानीय प्रशासन का बयान नगरपालिका अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह नोटिस के अनुरूप थी। एक अधिकारी के अनुसार, "बैंक और भवन मालिक को काफी समय दिया गया था। अतिक्रमण हटाने की सार्वजनिक घोषणा भी कई बार की गई।"

हालांकि उन्होंने माना कि बैंक तक पहुंचने में असुविधा हुई और कहा कि, "हम भविष्य में ऐसी कार्रवाई में आवश्यक सेवाओं की पहुंच को प्राथमिकता देंगे।" सोशल मीडिया में तेज आलोचना लोगों ने इस व्यवस्था को “लापरवाही” बताते हुए ऑनलाइन कडी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने इसे आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड बताया। एक टिप्पणी में लिखा गया —"देश चांद पर पहुंच रहा है, और यहां बैंक जाने को लोग लड्डर चढ रहे हैं!"

विवाद बढ़ने पर लगाई गई नई स्टील सीढी वीडियो वायरल होने के बाद भवन मालिक ने बुधवार को नई स्टील की सीढ़ी लगवा दी। अब बैंक में प्रवेश सामान्य हो गया है और अस्थायी लड्डर हटा दी गई है। हालांकि, लोग मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदारी तय हो ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न आए।