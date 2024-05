संबित पात्रा का पूरे ओडिशा में हो रहा विरोध, सड़कों पर उतरीं राजनीतिक पार्टियां; CM नवीन पटनायक ने भी की निंदा

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर लिखा है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। यह विश्व के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों एवं ओड़िआ समाज का अपमान है। इससे पूरे समाज को दुख हुआ है।

महाप्रभु ओड़िआ अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। महाप्रभु को किसी व्यक्ति का भक्त कहना पूरी तरह से निंदनीय है। मैं भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार के इस तरह की टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसके साथ ही महाप्रभु को राजनीति से दूर रखने की अपील करता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा करके आपने ओड़िआ अस्मिता को गहरी चोट पहुंचायी है।इसे ओडिशा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और निंदा करते रहेंगे।

Mahaprabhu Shree Jagannatha is the Lord of Universe.

Calling Mahaprabhu a bhakt of another human being is an insult to the Lord. This has hurt the sentiments and demeaned the faith of crores of Jagannatha bhaktas and Odias across the world.

