20 रुपये के ब्रेड के लिए सांढ की चाकू मारकर हत्या, दुकानदार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संबलपुर। उपनगर हीराकुद में 20 रूपए के ब्रेड (डबल रोटी) की खातिर चाकू मारकर एक सांढ की हत्या करने के आरोप में, पुलिस ने हीराकुद डेली मार्केट इलाके के एक दुकानदार शिवराम महांती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पवित्र कार्तिक महीने में भगवान शिव के वाहन सांढ की हत्या को लेकर लोगों में रोष देखा गया और कुछ लोगों ने आरोपित शिवराम की पिटाई भी कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार के दिन, हीराकुद डेली मार्केट इलाके में घूमने वाला एक सांढ शिवराम महांती के दुकान में रखा एक ब्रेड (डबल रोटी) का पैकेट खा गया। इसे लेकर नाराज दुकानदार शिवराम ने एक चाकू से सांढ पर हमला कर दिया, जिससे सांढ के पेट से काफी खून बहने लगा। स्थानीय लोगों ने उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद सांढ को बचाया नहीं जा सका।

सांढ की हत्या का रिपोर्ट दर्ज इस घटना की खबर मिलने के बाद बजरंग दल के संबलपुर जिला अध्यक्ष विकाश बेहरा और अन्य हीराकुद पहुंचे और पुलिस थाने में दुकानदार शिवराम के खिलाफ सांढ की हत्या का रिपोर्ट दर्ज करा दिया।