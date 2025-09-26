Language
    संबलपुर में साइबर ठगी का भंडाफोड़; जामताड़ा का ठग गिरफ्तार, 50 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा

    By Radheshyam Verma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:27 PM (IST)

    संबलपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने जामताड़ा के अनिल कुमार मंडल नामक सरगना और उसके आठ मनी म्यूल साथियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि इन्होंने लोगों को लालच देकर बैंक खाते खुलवाए और उनसे करीब 50 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    साइबर ठगी में साजिशकर्ता समेत 9 गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। साइबर ठगी के लिए देश भर में चर्चित झारखंड के जामताड़ा जिले से आकर संबलपुर में अपना ठगी का धंधा चलाने वाले साजिशकर्ता अनिल कुमार मंडल को, स्थानीय अईंठापाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अन्य आठ आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है, जो इस ठगी में मनी म्यूल के रूप में काम करते थे। मनी म्यूल ऐसा व्यक्ति होता है, जो कमीशन के लालच में फंसकर अपने बैंक खाता का उपयोग रूपए के अवैध लेनदेन के लिए करता है।

    शुक्रवार के अपरान्ह, संबलपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू समेत सदर एसडीपीओ तोफान बाग और अईंठापाली थानेदार प्रद्युमन स्वाईं उपस्थित रहे।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 21 सितंबर के दिन साइबर ठगी की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद अईंठापाली पुलिस ने अनिल कुमार मंडल नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उसके पास से संबलपुर के विभिन्न बैंकों के 42 पासबुक, 2 चेकबुक, 5 सिम कार्ड, 22 एटीएम, 2 नकली आधार कार्ड और मोबाइल फोन आदि जब्त किया था।

    उससे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तीन दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तब इस साइबर ठगी में शामिल 16 म्यूल बैंक खाताधारकों का पता चला, जिनमें से आठ को गिरफ्तार किया गया है। आठों गिरफ्तार आरोपित संबलपुर जिला के हैं।

    झारखंड के जामताड़ा जिला कर्मातार थाना अंतर्गत मुरलीधी गांव का अनिल कुमार मंडल इस साइबर ठगी का साजिशकर्ता है। पिछले करीब एक वर्ष के दौरान उसने संबलपुर जिला के कई लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाया, जिसका उपयोग साइबर ठगी के लिए किया गया।

    इन बैंक खातों में आने वाले रुपयों को तत्काल अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब तक की जांच पड़ताल से पता चला है कि इन जब्त बैंक खातों से 50 लाख रूपए से अधिक की साइबर ठगी की गई।

    पुलिस इस ठगी में शामिल मनी म्यूल संबलपुर जिला के सासन थाना अंतर्गत रसियापाली के भीष्म प्रधान, नुआ टिहुरा के उत्तम जगदला, अच्युत बिरा, देवेंद्र माझी और गौतम जगदला, जमनकिरा थाना अंतर्गत खरसलमाल के प्रमोद तांडिया और सरदाबहाल के श्रीकांत तांडिया समेत सासन थाना अंतर्गत परमानपुर के रिंकू बाग को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपित मनी म्यूल की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।