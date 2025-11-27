Language
    Sambalpur News: 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में एक गिरफ्तार, 47 निवेशकों को बनाया शिकार

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    संबलपुर में एक कंपनी ने निवेशकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने कंपनी के मालिक मधुसूदन बरेई को गिरफ्तार किया है और उसके कार्यालय से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मधुसूदन ने निवेशकों को फर्जी एग्रीमेंट और रसीदें देकर ठगा था।

    20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में एक गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। शहर में एक बार फिर निवेशकों को अधिक रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। स्थानीय सदर पुलिस ने ठगी के इस मामले में स्थानीय खेतराजपुर थाना अंतर्गत चंदन नगर के 36 वर्षीय मधुसूदन बरेई को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कार्यालय से पुलिस ने मॉनिटर्स, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, विभिन्न बैंकों के मॉनिटर और फर्जी एग्रीमेंट और पावती रसीद जब्त किया है।

    गुरुवार को संबलपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू, सदर एसडीपीओ तोफान बाग और सदर थानेदार अनिता पटनिया उपस्थित रहे और बताया कि मधुसूदन बरेई स्थानीय पुटीबंध निकटस्थ नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलेज चौक में ए एंड ए इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स नामक कंपनी खोलकर निवेशकों से ठगी कर रहा था।

    आरोपित मधुसूदन पहले हैदराबाद में किसी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल के रूप में काम करता था और कोविड काल में वापस संबलपुर लौटने के बाद वर्ष 2023 में अपना फर्जी कंपनी खोला था।

    बीते 21 नवंबर के दिन, राजकुमार पंडा नामक एक निवेशक ने ठगी का शिकार होने के बाद मधुसूदन के खिलाफ सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी रिपोर्ट पर जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मधुसूदन को गिरफ्तार कर उसके फर्जीवाड़े का खुलासा किया।

    पुलिस की अबतक की जांच पड़ताल से पता चला है कि मधुसूदन ने 47 निवेशकों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है, जबकि निवेशकों की मानें तो यह ठगी करीब 50 करोड़ रुपए की है।

    पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि निवेशकों से ठगी की गई राशि मधुसूदन, उसकी पत्नी और मां के बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। निवेशकों का विश्वास जीतने की खातिर उन्हें फर्जी एग्रीमेंट और पावती रसीद भी दिया गया था।