    Rourkela News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में कनिष्ठ लेखाकार के 5 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा

    By Kamal Kumar BiswasEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    ओडिशा के राउरकेला में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने एक कनिष्ठ लेखाकार के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। यह छापेमारी लेखाकार के खिलाफ भ्रष्टा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा विजिलेंस ने ओएससीएससी लिमिटेड, सुंदरगढ़ के डीएम कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार रवीन्द्र कुमार बारिक के पांच ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी शुरू की।

    ओएससीएससी लिमिटेड, सुंदरगढ़ के डीएम कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार रवीन्द्र कुमार बारिक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ओडिशा विजिलेंस द्वारा एक साथ उनके पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 1.39.18 PM

    यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, बालासोर द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की जा रही है। इस छापेमारी का नेतृत्व तीन डीएसपी, छह निरीक्षक एवं अन्य सहायक कर्मचारी कर रहे हैं।

    बालासोर एवं सुंदरगढ़ जिलों में स्थित जिन पांच स्थानों पर तलाशी ली जा रही है जिसमें गोपालगांव, बालासोर स्थित आवासीय तीन मंजिला भवन, गोपालगांव, बालासोर स्थित तीन मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं जिम, बालासोर स्थित कल्याण मंडप होने का पता चला है। सुंदरगढ़ स्थित कार्यालय, सुंदरगढ़ स्थित किराये का आवासीय मकान में तलाशी अभियान जारी है।

