राउरकेला में 55 फीट का रावण और 50 फीट का कुंभकरण का दहन, जयकारों से गूंजेगा सेक्टर-13 मैदान

राउरकेला में विजयादशमी महोत्सव के अवसर पर सेक्टर-13 मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकरण का दहन होगा। भगवान श्रीराम के राजाभिषेक को पारंपरिक धार्मिक शैली में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे अयोध्या नगरी की पावन झलक मिलेगी। रावण दहन के समय पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठेगा और भक्ति-भाव से सराबोर हो जाएगा।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। जय श्रीराम के गगनभेदी नारों के बीच आज शाम राउरकेला का सेक्टर-13 मैदान असत्य पर सत्य की विजय का जीवंत साक्षी बनेगा। विजयादशमी महोत्सव के अवसर पर यहां 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकरण का दहन होगा।

जैसे ही प्रभु राम का प्रतीक बाण रावण को भेदेगा, उसी क्षण आतिशबाजी का धमाका और आसमान को चीरती रंगीन रोशनी मैदान को अद्वितीय दृश्य में बदल देगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबकी आंखें उस पल पर टिकी होंगी और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठेगा सियावर रामचंद्र की जय।

मंच पर वैदिक मंत्रों की गूंज समिति ने इस बार भगवान श्रीराम के राजाभिषेक को पारंपरिक धार्मिक शैली में प्रस्तुत करने की तैयारी की है। मंच पर वैदिक मंत्रों की गूंज, शंखनाद और घंटों की ध्वनि के बीच श्रीराम का तिलक और राजसिंहासन पर विराजमान होने का दृश्य उपस्थित भक्तों को अयोध्या नगरी की पावन झलक देगा।

चौपाइयों और भक्ति गीतों की संगति के बीच जब पुष्पवृष्टि होगी, तब पूरा मैदान भक्ति-भाव से सराबोर हो उठेगा।भीड़ में उत्सुकता की लहर और माहौल में मेले जैसा रंग होगा। लोग अपने-अपने ठेले और खोमचे के जरिए चारों ओर चहल-पहल और स्वाद का तड़का लगाएंगे।

प्रभु के स्मरण में हाथ जोड़ेंगी माताएं रावण दहन के क्षण में बच्चों की आंखें कौतूहल से चमकेंगी, तो माताएं सिर पर दुपट्टा ओढ़े प्रभु के स्मरण में हाथ जोड़ेंगी और युवा जोरदार नारे लगाकर माहौल को रोमांचित कर देंगे।महोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम रहेंगे।

जिलापाल डॉ. शुभंकर महापात्र, विधायक शारदा प्रसाद नायक, विधायक दुर्गा तांती तथा डीआईजी पश्चिमांचल बृजेश राय, एडीएम धीना दस्तगीर, एसपी नितेश वाधवानी और आरएसपी डायरेक्ट इंचार्ज आलोक वर्मा भी उपस्थित रहेंगे। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है।