Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राउरकेला में 55 फीट का रावण और 50 फीट का कुंभकरण का दहन, जयकारों से गूंजेगा सेक्टर-13 मैदान

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    राउरकेला में विजयादशमी महोत्सव के अवसर पर सेक्टर-13 मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकरण का दहन होगा। भगवान श्रीराम के राजाभिषेक को पारंपरिक धार्मिक शैली में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे अयोध्या नगरी की पावन झलक मिलेगी। रावण दहन के समय पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठेगा और भक्ति-भाव से सराबोर हो जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    राउरकेला में 55 फीट का रावण और 50 फीट का कुंभकरण का दहन

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। जय श्रीराम के गगनभेदी नारों के बीच आज शाम राउरकेला का सेक्टर-13 मैदान असत्य पर सत्य की विजय का जीवंत साक्षी बनेगा। विजयादशमी महोत्सव के अवसर पर यहां 55 फीट ऊंचे रावण और 50 फीट ऊंचे कुंभकरण का दहन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे ही प्रभु राम का प्रतीक बाण रावण को भेदेगा, उसी क्षण आतिशबाजी का धमाका और आसमान को चीरती रंगीन रोशनी मैदान को अद्वितीय दृश्य में बदल देगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबकी आंखें उस पल पर टिकी होंगी और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठेगा सियावर रामचंद्र की जय।

    मंच पर वैदिक मंत्रों की गूंज

    समिति ने इस बार भगवान श्रीराम के राजाभिषेक को पारंपरिक धार्मिक शैली में प्रस्तुत करने की तैयारी की है। मंच पर वैदिक मंत्रों की गूंज, शंखनाद और घंटों की ध्वनि के बीच श्रीराम का तिलक और राजसिंहासन पर विराजमान होने का दृश्य उपस्थित भक्तों को अयोध्या नगरी की पावन झलक देगा।

    चौपाइयों और भक्ति गीतों की संगति के बीच जब पुष्पवृष्टि होगी, तब पूरा मैदान भक्ति-भाव से सराबोर हो उठेगा।भीड़ में उत्सुकता की लहर और माहौल में मेले जैसा रंग होगा। लोग अपने-अपने ठेले और खोमचे के जरिए चारों ओर चहल-पहल और स्वाद का तड़का लगाएंगे।

    प्रभु के स्मरण में हाथ जोड़ेंगी माताएं

    रावण दहन के क्षण में बच्चों की आंखें कौतूहल से चमकेंगी, तो माताएं सिर पर दुपट्टा ओढ़े प्रभु के स्मरण में हाथ जोड़ेंगी और युवा जोरदार नारे लगाकर माहौल को रोमांचित कर देंगे।महोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम रहेंगे।

    जिलापाल डॉ. शुभंकर महापात्र, विधायक शारदा प्रसाद नायक, विधायक दुर्गा तांती तथा डीआईजी पश्चिमांचल बृजेश राय, एडीएम धीना दस्तगीर, एसपी नितेश वाधवानी और आरएसपी डायरेक्ट इंचार्ज आलोक वर्मा भी उपस्थित रहेंगे। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है।

    अतिरिक्त बल की तैनाती, पार्किंग, यातायात और अग्निशमन दल पूर्ण मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। समिति के स्वयंसेवक दर्शकों को मार्गदर्शन और व्यवस्था में सहयोग करेंगे। आज शाम सेक्टर-13 का मैदान आस्था, संस्कृति और भक्ति की ऊर्जा से जगमगा उठेगा।

    रावण दहन का वह क्षण सभी के लिए वर्षों तक यादगार बनेगा। उधर आज सुबह से ही राउरकेला शहर के ऊपर हल्के बादल मंडराने के कारण मौसम खुशनुमा बना हुआ था।