राउरकेला पुलिस ने फर्जी लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ किया, चार गिरफ्तार; 25 लाख नकद बरामद

जागरण संवाददाता, राउरकेला। प्लांट साइट थाना क्षेत्र में राउरकेला पुलिस ने फर्जी लाटरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी नितेश वाधवानी ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर 20 दिसंबर को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध और जाली लॉटरी, कुल 25,37,260 रुपये नकद तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर फर्जी लॉटरी बेच रहा था और इस तरह आम लोगों के साथ-साथ सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहा था। पकड़े गए लोग फर्जी लॉटरी टिकट तैयार कर एजेंटों के जरिए शहर के अलग-अलग इलाकों में उसे खपाते थे।

बिहार का है आरोपी गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के रोहतास जिले के सासाराम का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के प्लांट साइट थाना अंतर्गत मेन रोड निवासी संजय साहू (51), पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के छातना थाना अंतर्गत खिरपाई गांव का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के सेक्टर-15 थाना अंतर्गत सेक्टर-16 निवासी राजेश कुंडू (50 ) शामिल है।

इसके अलावा ओडिशा के कटक जिले के नियाली थाना अंतर्गत रानीगोला गांव का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के सेक्टर-03 थाना अंतर्गत सेक्टर-02 निवासी तुकुना मलिक (48 ) तथा राउरकेला के झिरपानी थाना अंतर्गत जगदा क्वार्टर नं. जेएफ/201 का मूल निवासी उत्तम कुमार घोष (66 ) शामिल है।