    तार खींचा, स्कूटी फटी: राउरकेला के एक गांव में जोरदार धमाका, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

    By Kamal Kumar BiswasEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    ओडिशा के राउरकेला जिले के एक गाँव में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके में एक स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमाके के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    स्कूटी में प्लांट किया गया विस्फोटक, तार खींचते ही हुआ धमाका। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बिसरा। सुंदरगढ़ के राउरकेला जिला अंतर्गत बिसरा थाना क्षेत्र के सान बम्बुआ गांव में गुरुवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब गांव के ही तुलेसर महतो की स्कूटी में अचानक विस्फोट हो गया।

    धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों की दीवारें हिल गईं और लोगों में दहशत फैल गई। हादसे में स्कूटी मालिक तुलेसर महतो गंभीर रूप से घायल
    हो गया। जिसे तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

    फिलहाल, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तुलेसर जब अपनी स्कूटी साफ कर रहा था तभी उसने नीचे एक संदिग्ध तार फंसा हुआ देखा। उन्होंने जैसे ही उसे खींचा, स्कूटी से तेज धमाके की आवाज हुई और आग की लपटें उठीं।

    कुछ ही मिनटों में स्कूटी का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिसरा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। 

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि स्कूटी में कोई विस्फोटक सामग्री प्लांट की गई थी। हालांकि, फॉरेन्सिक टीम को बुलाकर विस्फोट के कारणों की तकनीकी जांच कराई जा रही है।

    आसपास के इलाकों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। घटनास्थल से पुलिस ने स्कूटी के क्षतिग्रस्त हिस्सों और तार के टुकड़ों को जब्त कर लिया है। 

    सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है, ताकि किसी भी साजिश या आपराधिक मंशा के पहलू की जांच की जा सके। बिसरा थाना प्रभारी ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति और इसके पीछे की वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी।

    वहीं गांव में इस घटना के बाद से दहशत और भय का माहौल है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर स्कूटी में विस्फोटक किसने और क्यों लगाया।