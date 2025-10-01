दुर्गा पूजा मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, मिलावट पर जुर्माने की चेतावनी

Language
    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    राउरकेला में दुर्गा पूजा पंडालों के पास खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और लगभग 20 किलोग्राम बासी भोजन नष्ट किया। स्टॉल मालिकों को लाइसेंस प्रदर्शित करने सिंथेटिक रंगों से बचने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। रसगुल्ला लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। नकली रंग और मिलावट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    दुर्गा पूजा मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। दुर्गा पूजा पंडालों के पास स्थित परिसर में लगे स्टॉल और मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 20 किलोग्राम बासी तथा खराब गुणवत्ता वाला भोजन नष्ट किया गया। स्टॉल मालिकों को अपने खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के सख्त निर्देश दिए गए।

    साथ ही उन्हें भोजन में सिंथेटिक रंगों के उपयोग से पूर्णतः बचने और आइस गोले जैसे ताजे भोजन में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी गई।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक आते हैं, इसलिए सभी खाद्य स्टालों पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है।

    ढक्कनदार डस्टबिन रखने का आदेश

    निरीक्षण के दौरान कई स्टॉलों पर थर्माकोल प्लेटों के बजाय पेपर या पत्तल प्लेटों के उपयोग, ढक्कनदार डस्टबिन रखने, और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने जैसे नियमों का भी पालन करवाया गया।

    डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी टीम ने साफ कहा कि रसगुल्ला, लड्डू और अन्य मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। और नकली रंग और मिलावट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

    प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और स्वच्छता मानकों वाले स्टाल से ही भोजन लें।यह पहल न केवल दुर्गापूजा के दौरान बल्कि अन्य त्योहारों और मेले में भी जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से जारी रखी जाएगी।