Odisha Road Accident: ओडिशा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 5 की मौत

राउरकेला में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई और दर्जनभर से अधिक घायल हो गए। लिंगराज बस जो राउरकेला से कोइडा जा रही थी केबलांग थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला से कोइडा जा रही लिंगराज बस गुरुवार सुबह केबलांग थाना क्षेत्र के 520 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक से आमने-सामने भिड़ गई। इस भयावह हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई। जबकि दर्जनभर से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दरवाजा जाम हो गया। स्थिति इतनी विकट थी कि घायलों को निकालने के लिए पुलिस और दमकल दल ने गैस कटर से बस की खिड़कियां काटीं।

50 किमी दूर अस्पताल पूजा पर्व का माहौल होने के कारण बस में यात्रियों की भीड़ ज्यादा थी। दुर्घटना स्थल से राउरकेला और बणई अस्पताल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसके चलते गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही है।

पुलिस और प्रशासन ने उपलब्ध एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। घटना स्थल खदान क्षेत्र में आता है, जहां रोजाना हजारों ट्रक गुजरते हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही और जाम की स्थिति के कारण अक्सर छोटी-बड़ी गाड़ियां समय बचाने के लिए रांग साइड से निकलती रहती हैं।