ओडिशा में एक और छात्रा ने की आत्मदाह की कोशिश, हिरासत में लिया गया एक युवक

जागरण संवाददाता, राउरकेला। राजगांगपुर सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय की प्लस टू छात्रा द्वारा आत्मदाह करने का मामला सामने आया है।

झुलसी छात्रा लांजीवेर्णा इलाके की रहने वाली है। वह शुक्रवार रात घर पर परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोई थी, तभी देर रात यह घटना घटित हुई।

परिजन उसे किसी तरह बचाकर सुबह लगभग साढ़े तीन बजे गंभीर हालत में राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) में भर्ती कराया। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस चुका है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग छात्रा का एक बस कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध था और बीती रात दोनों के बीच मोबाइल पर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद यह कृत्य हुआ या कुछ और यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।