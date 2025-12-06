Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा में एक और छात्रा ने की आत्मदाह की कोशिश, हिरासत में लिया गया एक युवक

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    राउरकेला के राजगांगपुर में एक कॉलेज छात्रा रहस्यमय ढंग से आग में झुलस गई। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। राजगांगपुर सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय की प्लस टू छात्रा द्वारा आत्मदाह करने का मामला सामने आया है।

    झुलसी छात्रा लांजीवेर्णा इलाके की रहने वाली है। वह शुक्रवार रात घर पर परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोई थी, तभी देर रात यह घटना घटित हुई।

    परिजन उसे किसी तरह बचाकर सुबह लगभग साढ़े तीन बजे गंभीर हालत में राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) में भर्ती कराया। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस चुका है।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग छात्रा का एक बस कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध था और बीती रात दोनों के बीच मोबाइल पर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद यह कृत्य हुआ या कुछ और यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुंदरगढ़ की पुलिस अधीक्षक अमृतपाल कौर ने कहा, "पुलिस ने इस सिलसिले में एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह व्यक्ति छात्रा को परेशान कर रहा था।" पीड़िता की मां ने बताया कि घटना से पहले उनकी बेटी को एक धमकी भरा फोन आया था।

    उन्होंने बताया, "शुक्रवार रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, तब परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। हालांकि, उसकी चीख सुनकर हम जाग गए और उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए और फिर वहां से आईजीएच ले गए। मेरी बेटी को एक धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद उसने आत्मदाह की कोशिश की।"