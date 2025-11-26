Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rain Alert: चक्रवात ‘सैन्यार’ तटों पर करेगा प्रहार, ओडिशा सहित 6 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

    By SHESH NATH RAIEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    मौसम विभाग ने चक्रवात 'सैन्यार' के खतरे को देखते हुए ओडिशा समेत छह राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओडिशा सहित 6 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्तरी भारतीय राज्यों में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। इसी समय, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात का गठन हुआ है। इसके कारण आने वाले कुछ घंटों में अंडमान सागर के मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, आने वाले दो दिनों के भीतर ‘सैन्यार’ नामक चक्रवात के तटीय क्षेत्रों पर प्रहार करने की आशंका है। इसके चलते हवा की गति 40–50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है।

    नामकरण

    उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवात-नामकरण ढांचे के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा इस चक्रवात को “सैन्यार” नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है “सिंह”।

    कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी

    भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह चक्रवात दक्षिण एवं तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है।

    प्रभावित राज्य:

    ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र

    उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी

    मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है।

    इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और तापमान तेजी से गिर सकता है। इसका प्रभाव दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में महसूस किया जा सकता है।