Rain Alert: चक्रवात ‘सैन्यार’ तटों पर करेगा प्रहार, ओडिशा सहित 6 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्तरी भारतीय राज्यों में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। इसी समय, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात का गठन हुआ है। इसके कारण आने वाले कुछ घंटों में अंडमान सागर के मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है।

भारतीय मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, आने वाले दो दिनों के भीतर ‘सैन्यार’ नामक चक्रवात के तटीय क्षेत्रों पर प्रहार करने की आशंका है। इसके चलते हवा की गति 40–50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है।

नामकरण उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवात-नामकरण ढांचे के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा इस चक्रवात को “सैन्यार” नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है “सिंह”। कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह चक्रवात दक्षिण एवं तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है।