एक्शन में पुलिस, 2 थाना क्षेत्रों में 10 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार जब्त
पुरी पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थाना क्षेत्रों से 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस ने 5 और तालाबानिया पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।
जागरण संवाददाता, पुरी। आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
टाउन पुलिस स्टेशन ने केस नंबर 646/2025 में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा, वहीं तालाबानिया पुलिस स्टेशन ने केस नंबर 257/2025 में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों थानों ने अभियान के दौरान आग्नेयास्त्र और विभिन्न घातक हथियारों को जब्त किया।
सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
टाउन पुलिस स्टेशन की गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- शिव नायक (26), रामचंडी साहि बालिकुदरा
- बापिना नायक (28), रामचंडी साहि बालियुपार
- सत्यप्रिया प्रतिहारी (21), बलिसाही बउलामठा लेन
- प्रफुल्ल स्वाइन (35), गंजाम जिला, वर्तमान में घोड़ा बाज़ार क्षेत्र में निवास
- कालू उर्फ सुकांत नायक (25), पारा नोलिया साहि, बरबती जगा के पास
जब्त सामान
- 2 देसी पिस्तौल
- 2 मैगजीन
- 3 जिंदा कारतूस
- 2 खाली पानी की बोतलें
- 1 मोबाइल फोन
- ₹800 नकद
- अन्य विस्फोटक सामग्री
पुलिस के अनुसार, ये आरोपी लोकनाथ रोड, कुशुनी खुन्टिया क्षेत्र में एक बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया।
तालाबानिया पुलिस स्टेशन की गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- महाबला उर्फ लोकनाथ मिश्र (34), तलुछा साहि
- संतोष कुमार मिश्र (40), मिश्र साहि बढ़ेई साहि
- कालिया उर्फ कालिया प्रधान (40), छैतना दक्षिण साहि, वर्तमान में सिद्धमहावीर बेहरा साहि में निवास
- दूसा उर्फ दुर्योधन साहू (46), खंडियाबन्धा, वर्तमान में बलियापांडा सिप्सारुबली क्षेत्र में निवास
- बापी उर्फ मानस कुमार भोईस (34), गोपीनाथपुर, वर्तमान में बलियापांडा सिप्सारुबली क्षेत्र में निवास
जब्त सामान:
- 1 देसी पिस्तौल
- 1 मैगजीन
- 1 जिंदा कारतूस
- 3 चाकू
- 1 लोहे की रॉड
- विस्फोटक सामग्री
यह आरोपी भूदान जंगल क्षेत्र में लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तार किए गए।
अपराध पृष्ठभूमि
प्रारंभिक पुलिस जांच में पता चला है कि सभी आरोपी हत्या, रंगदारी और डकैती जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बताया जाता है कि वे पुरी शहर में सक्रिय एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा हैं।
पुलिस का बयान
पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुरी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी डीएसपी प्रशांत कुमार साहू, टाउन पुलिस स्टेशन के आईआईसी गोकुल रंजन दास, और तालाबानिया पुलिस स्टेशन के आईआईसी, सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।