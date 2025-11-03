पुरी में पंचुक व्रत के दौरान भगदड़, बैरिकेड तोड़े, 2 घायल; डीजीपी ने संभाली कमान!
पुरी में पंचुक व्रत के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीजीपी ने कमान संभाली। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग गया है। घायलों को तुरंत उपचार मुहैया कराया गया।
जागरम संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ धाम में पंचुक व्रत के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है।रविवार को भारी भीड़ होने से स्थिति अनियंत्रित हो गई।सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे जिसमें दो श्रद्धालु घायल हो गए।
घायल श्रद्धालुओं को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया।हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पाया और श्रद्धालुओं की आवाजाही एवं दर्शन को सामान्य कर दिया।
डीजीपी पहुंचे तीर्थनगरी पुरी
स्थिति की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी वाई.बी. खुरानिया तुरंत तीर्थनगरी पुरी पहुंचे और केंद्रीय डीआईजी सत्यजीत नायक, पुरी एसपी प्रतीक सिंह, कलेक्टर ज्योति परिड़ा, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाढ़ी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचुक व्रत के दिनों में श्रद्धालुओं के सुचारु दर्शन, भीड़ नियंत्रण और मंदिर के भीतर एवं बाहर सुरक्षा प्रबंधों को और सुदृढ़ किया जाए।
स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में
एसजेटीए के मुख्य प्रशासक ने जानकारी दी कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन के साथ सहयोग करने और सुगम दर्शन हेतु जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की।
पुरी एसपी प्रतीक सिंह ने कहा है कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए पुरी पुलिस पूरी तरह से तैयार है।मंदिर के बाहर एवं अंदर सब जगह सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।
सोमवार सुबह से भक्त कतारबद्ध होकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और महाप्रभु का दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। सीसीटीवी से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुरी पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।