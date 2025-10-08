चलती बस में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का धारदार हथियार से हमला, 6 यात्री घायल

पुरी जगन्नाथ धाम में एक चलती बस में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति तपन भोई ने धारदार हथियार से यात्रियों पर हमला कर दिया जिससे बस में अफरा-तफरी मच गई। 50 यात्रियों से भरी बस में 6 लोग घायल हो गए जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। आरोपी पर काबू पाने के लिए लोगों ने बस पर पत्थर भी फेंके। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ धाम में चलती बस के अंदर यात्रियों पर धारदार हथियार से लहूलुहान करने वाला आरोपी मानसिक रूप बीमार व्यक्ति बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह उसकी हरकतें किसी सामान्य मानव जैसी नहीं थी।

इस संदर्भ में पुरी के एसपी सिंह ने कहा है कि आरोपी की हरकतें तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ही तरह हैं। हालांकि डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। चलती बस के अंदर धारदार हथियार से हमला जानकारी के मुताबिक पुरी में एक लक्ष्मी नामक सरकारी यात्री बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब आरोपी तपन भोई चलती बस के अंदर अचानक धारदार हथियार से लोगों पर हमला कर दिया। बस के अंदर भगदड़ मच गई। स्थिति यह हो गई बस के ड्राइवर ने बस को जैसे ही रोका लोग बस के खिड़कियों से कुदना शुरू कर दिए।

बस में उस दौरान 50 यात्री सवार थे। इस दौरान 6 यात्री घायल गए। दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया जबकि तीन लोग अब भी गंभीर हालत में इलाज करवा रहे हैं। इन तीन लोगों का परिचय खंडहता गांव के श्याम परिड़ा, हरिपुर गांव के नकुल प्रधान और आली गांव के सुशील परिड़ा के रूप में हुई है। इनमें से दो की हालत गम्भीर होने से उन्हें भुवनेश्वर रेफर किया गया है।

बाहर से पत्थर फेंक कर हमला बस के अंदर मची भगदड़ के बीच यात्री तो बाहर निकल आए मगर हमलावर बस के अंदर ही था। ऐसे में लोगों ने बाहर से पत्थर आदि फेंक कर उस पर हमला किए, जिससे बस के शीशे टूट गए और हमलावर भी घायल हो गया।