पुरी जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से वसूली का मामला उजागर, तीन सेवायत निलंबित

जागरण संवाददाता, अनुगुल। भगवान श्रीजगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी श्रीमंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने तीन सेवायतों को निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद की।

जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं की शिकायत पर मंदिर प्रशासन ने जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि नारायण पंडा (सुआर बादु सेवायत) और राजाराम खुन्टिया (खुन्टिया सेवायत) ने मंदिर परिसर के ‘बहारा कथा’ क्षेत्र के पास श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे वसूले। वहीं, तीसरे सेवायत बेना महासुआर (महासुआर सेवायत) पर मंदिर की परंपरा के विरुद्ध वनस्पति घी के उपयोग के लिए प्रेरित करने का आरोप साबित हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसजेटीए ने तीनों सेवायतों को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर निलंबन अवधि में दोबारा कोई अनुशासनहीनता पाई गई तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।