पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, फिर वायरल हुई जगन्नाथ मंदिर के अंदर तस्वीर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जगन्नाथ धाम पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है।इंटरनेट मीडिया पर एक बार फिर Jagannath Mandir के अंदर की तस्वीरें वायरल हो गई है। बताया जा रहा है कि “आशीर्वाद 945” नामक इंटरनेट मीडिया आईडी से रत्नसिंहासन पर विराजमान महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की तस्वीरें (jagannath mandir photo) साझा की गई हैं। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फोटो अत्यंत नजदीक से लिया गया हैं। हैरानी की बात यह है कि कड़ी जांच व्यवस्था के बावजूद मोबाइल फोन मंदिर परिसर के भीतर कैसे पहुंचा, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वायरल तस्वीरों के साथ संबंधित व्यक्ति ने Puri Temple के बाहर अपनी तस्वीरें भी अपलोड की हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें वायरल होने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह मामला न केवल आस्था से जुड़ा है, बल्कि मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर भी इशारा करता है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

यहां उल्लेखनीय है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही भक्तों की जांच की जाती है। मोबाइल फोन, बेल्ट, पर्श आदि रखने की सलाह दी जाती है, इसके बावजूद किस प्रकार से बार-बार कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर कैसे पहुंच जाता है और फिर मंदिर की तस्वीर उठा लेता है, ऐसा आम लोग सवाल कर रहे हैं।

क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर श्रीमंदिर में श्रद्धालुओं की सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान श्रद्धालु केवल सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे तथा अन्य तीन द्वारों से निकास किया जाएगा। पंचुक अवधि में इसी व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं ने अनुशासित रूप से दर्शन किए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जाएगी—यह जानकारी जिलाधिकारी दिव्य ज्योति परिडा ने दी।

आज अपराह्न सर्किट हाउस, पुरी में आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान सुव्यवस्थित दर्शन एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। उन्होंने बताया कि वर्षांत में छुट्टियां होने के कारण इन दिनों श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन हेतु भारी भीड़ रहती है। इसलिए सुव्यवस्थित दर्शन के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल आपूर्ति, आवागमन, ट्रैफिक नियंत्रण एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग व्यवस्था होने के कारण मंदिर के भीतर एवं बाहर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अग्निशमन विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने, समुद्र तट के समीप अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तथा लाइफगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने श्रीमंदिर प्रशासन को नीति-कांति का संचालन समय पर करने की सलाह दी, ताकि दर्शन प्रक्रिया शीघ्र एवं सुचारु रूप से संपन्न हो सके। पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था हेतु वाटको, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीडीएमओ, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिए पुरी नगरपालिका, सूचना प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ट्रैफिक नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए टीपीसीओडीएल, पार्किंग एवं वाहन नियंत्रण के लिए आरटीओ, बैरिकेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार सड़क मरम्मत के लिए कार्य विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास है और सभी विभागों के समन्वित सहयोग से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि छुट्टियों के कारण क्रिसमस और नववर्ष पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ की संभावना है।