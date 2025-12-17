क्रिसमस और नववर्ष के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर तैयार, श्रद्धालुओं को केवल एक गेट से मिलेगी एंट्री

संवाद सहयोगी, पुरी। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पुरी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली व पेयजल आदि सभी विभाग को मुश्तैद रहने के लिए पुरी के जिला कलेक्टर दिव्य ज्योति परिड़ा ने निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कहा है कि इस दौरान भक्त केवल सिंहद्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे और बाकी तीन द्वार से बाहर निकलेंगे। जिलाधीश ने कहा कि हाल ही में शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न होने वाले पंचुक के दौरान भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया था, जो पूरी तरह से सफल रही। ऐसे में भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुन: यह क्रिसमस एवं नववर्ष पर भी यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

पुरी सर्किट हाउस में आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान सुव्यवस्थित दर्शन एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित तैयारी बैठक में पुरी कलेक्टर ने बताया कि इन दिनों श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन हेतु भारी भीड़ रहती है। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम इसलिए सुव्यवस्थित दर्शन के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, आवागमन, ट्रैफिक नियंत्रण एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग व्यवस्था होने के कारण मंदिर के भीतर एवं बाहर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

अग्निशमन विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने, समुद्र तट के समीप अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तथा लाइफगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने श्रीमंदिर प्रशासन को नीति-कांति का संचालन समय पर करने की सलाह दी, ताकि दर्शन प्रक्रिया शीघ्र एवं सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

भीड़ बढ़ने की संभावना जिला पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि छुट्टियों के कारण क्रिसमस और नववर्ष पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण, कतारबद्ध श्रद्धालुओं के नियमन तथा समुद्र तट सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

श्रद्धालुओं को जानकारी एवं जागरूक करने हेतु विभिन्न स्थानों पर साइनएज लगाए जाएंगे।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में पहले ही से पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण दिए गए हैं। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।मंदिर से लेकर सीबीच तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।