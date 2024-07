अब तक कितनी बार खोला गया जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार, 1978 में मिले थे इतनी तरह के आभूषण; यहां पढ़ें पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, पुरी। How Many Timen Ratna Bhandar Opened Yet पुरी जगन्नाथ मंदिर में मौजूद चतुर्धा विग्रह के श्रृंगार के लिए जिस प्रकार से विशेष रूप से रत्न भंडार है, शायद ही अन्य किसी मंदिर में देवी देवताओं के लिए इस प्रकार रत्न भंडार होगा।

इस रत्न भंडार का रहस्य आज भी पूरी दुनिया में मौजूद जगन्नाथ के भक्तों के मन को आंदोलित करता है। इससे पहले 1978 में रत्न भंडार खोला गया था और रत्नों की मरम्मत की गई थी।

इसके बाद 1982 में रत्न भंडार तब केवल महाप्रभु के अलंकारों की मरम्मत करने के लिए खुला था। इस बीच 46 वर्ष बीत गया मगर रत्न भंडार नहीं खोला गया।