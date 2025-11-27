Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज, राजभवन परिसर में 'कलिंग अतिथि निवास' का करेंगी उद्घाटन

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:59 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। वह राजभवन परिसर में नवनिर्मित 'कलिंग अतिथि निवास' का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राजभवन परिसर में कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को दो-दिवसीय ओडिशा दौरे पर आ रही हैं। आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति वायुसेना के एक विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचेंगी।

    दोपहर 4 बजे वह राजभवन परिसर में नए ‘कलिंग अतिथि निवास’ का उद्घाटन करेंगी। दोपहर 4:20 पर वह विधानसभा पहुंचेंगी और 4:30 से 5:30 तक विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और राज्य प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नंबर कक्ष में कुछ समय बिताएंगी। राष्ट्रपति के संबोधन को सुनने के लिए सभी विधायकों के अलावा पूर्व विधायकों, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कई विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रपति के विधानसभा दौरे को यादगार बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं।

    राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु जब 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री थीं, तब वह विधानसभा के 11 नंबर कक्ष में बैठती थीं। राष्ट्रपति उस कक्ष में कुछ समय बिताकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें, इसके लिए उस कक्ष को नए रूप में सजाया गया है।

    विधानसभा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति राजभवन लौटकर राज्यपाल द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होंगी। 28 तारीख की सुबह 9:15 पर राष्ट्रपति ओडिशा से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए 200 अधिकारियों और 25 प्लाटून पुलिस बल की तैनाती की गई है।