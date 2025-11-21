Language
    ऐतिहासिक क्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में सदस्यों को करेंगी संबोधित

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करने वाली हैं। यह ओडिशा के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेगा। विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे यह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है।

    ओडिशा विधानसभा में संबोधित करेंगी राष्ट्रपति।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के इतिहास में पहली बार, राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। यह पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेगी।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरेंगी और वहां से सीधे राजभवन जाएंगी, जहां वे कुछ देर विश्राम करेंगी। उम्मीद है कि वे शाम 4:20 बजे विधानसभा पहुंचेंगी और 4:30 बजे अपना अभिभाषण शुरू करेंगी।

    ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कम्भमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता और सभी विधायक उपस्थित रहेंगे।

    राष्ट्रपति मुर्मु नौ वर्षों तक विधायक रहीं और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। राज्य की राजनीति से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

    पाढ़ी ने कहा कि पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। वे नौ वर्षों तक विधायक रहीं और कैबिनेट मंत्री भी रहीं।

    ओडिशा विधानसभा से राष्ट्रपति पद तक की उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। हम सभी 27 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और वहां से राजभवन जाएंगी।

    वह एक अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगी और कुछ देर विश्राम करने के बाद 4:20 बजे विधानसभा पहुंचेंगी। 4:30 बजे वह सदन को संबोधित करेंगी। राज्यपाल डॉ. हरी बाबू कम्भमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता और सभी विधायक उनके अभिभाषण के दौरान मौजूद रहेंगे।

    यह अवसर ओडिशा राज्य के लिए ऐतिहासिक और यादगार क्षण माना जा रहा है।