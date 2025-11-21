ऐतिहासिक क्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में सदस्यों को करेंगी संबोधित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के इतिहास में पहली बार, राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। यह पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरेंगी और वहां से सीधे राजभवन जाएंगी, जहां वे कुछ देर विश्राम करेंगी। उम्मीद है कि वे शाम 4:20 बजे विधानसभा पहुंचेंगी और 4:30 बजे अपना अभिभाषण शुरू करेंगी।

ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कम्भमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता और सभी विधायक उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रपति मुर्मु नौ वर्षों तक विधायक रहीं और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। राज्य की राजनीति से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

