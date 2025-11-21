SI भर्ती घोटाला: CBI ने आरोपियों की जमानत का किया विरोध, कहा- गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बहुचर्चित पुलिस एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार को बरहमपुर पहुंचकर पहली कार्रवाई के रूप में बरहमपुर कोर्ट से भुवनेश्वर सीबीआई कोर्ट में मामला स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया और साथ ही चार मुख्य आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया।

बरहमपुर विशेष विजिलेंस अदालत में इन चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। किंगपिन शंकर पृष्टि, सुरेश नायक, अरविंद दास और सागर गौड़ की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। यह मामला अब सीबीआई के हाथ में है इसलिए सभी की नजर इस जमानत सुनवाई पर थी।

सीबीआई के जांच अधिकारी बी. सामल और सीबीआई के वकील ए. कुमार अदालत पहुंचे। उनके साथ क्राइम ब्रांच की जांच अधिकारी स्वर्णप्रभा सतपथी भी मौजूद थीं। स्वतंत्र न्यायाधीश (विजिलेंस) ज्ञानेंद्र कुमार बारिक की अदालत में सीबीआई ने इन चारों आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने यह दर्शाया कि आरोपी बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं।

करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शंकर, सुरेश और सागर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अरविंद के वकील ने उनकी जमानत याचिका वापस ले ली। जमानत सुनवाई के बाद सीबीआई टीम बरहमपुर जेएमएफसी कोर्ट पहुंची और सीबीआई की विशेष अदालत में मामला स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की।