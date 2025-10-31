Odisha News: नुआपाड़ा में बीजद के स्टार प्रचारक के घर पर पुलिस का छापा, तनाव का माहौल

संतोष कुमार पांडेय, नुआपाड़ा। नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को बीजद के स्टार प्रचारक प्रीतिरंजन घड़ई के आवास पर पुलिस की छापेमारी के बाद नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। यह छापेमारी जिले के खरियार रोड पर दो मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व और लगभग चालीस पुलिसकर्मियों के सहयोग से की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस टीम परिसर में दाखिल हुई, बीजद कार्यकर्ता बाहर इकट्ठा हो गए और ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाने लगे और काफिले को रोकने की कोशिश की।

विरोध उस समय तेज हो गया जब पार्टी नेताओं ने जिला कलेक्टर के वाहन के सामने प्रदर्शन किया, जिसके कारण कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिकारियों ने छापे के कारण या जब्त की गई सामग्री के बारे में कोई विवरण नहीं बताया है। इस बीच, विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आगामी नुआपाड़ा उपचुनाव में घराई स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

वरिष्ठ बीजद नेता देबी प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया कि "बिना किसी तलाशी वारंट और बिना किसी वैध कारण के, छापेमारी की गई। छापेमारी दल ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश पर कार्रवाई की, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिखा सके।

वरिष्ठ बीजद नेता ने आगे कहा कि उसने (घर पर मौजूद एक व्यक्ति ने) बनियान पहनने के लिए समय माँगा, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने घर की तलाशी ली, और वह पास ही बैठा था। जब उसने एक गिलास पानी माँगा, तो उसकी कमर पर लात मारी गई। बेहतर होगा कि आप पंडा बाबू का संस्करण प्राप्त करें। बीजद ऐसे बर्बर हमले की निंदा करता है।"