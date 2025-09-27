सेमीकंडक्टर यूनिट, रेल परियोजना, 4G नेटवर्क... नवरात्र में पीएम मोदी का ओडिशा को गिफ्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के दौरे पर हैं। वे 1700 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे जो बरहमपुर से सूरत तक चलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनका स्वागत किया और कहा कि मोदी जी हमेशा ओडिशा को प्राथमिकता देते हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे।प्रधानमंत्री ने जय जगन्नाथ एवं जय मां समलेश्वर तथा जय मां रामचंडी के जयकारे के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत की। पीएम ने आगे कहा ओडिशा का कलाप्रेम विश्व विख्यात है, कुछ साथी कुछ चित्र बनाकर लाएं हैं, मैं एसपीजी को कहता हूं वे कलेक्ट कर लें। अपने चित्र पर पीछे नाम पता लिख दें, मैं आपको पत्र जरूर लिखूंगा। आपके प्यार के लिए आप सभी युवक युवतियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारसुगुड़ा के आम्रपाली मैदान पहुंचे तो पूरेवक्षेत्र में विकास के नए अध्याय की गूंज सुनाई दी। एक ही मंच से पीएम मोदी ने ओडिशा और देश को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की।

झारसुगुड़ा से उन्होंने 1,700 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर क्षेत्र को कनेक्टिविटी के नए आयाम से जोड़ा। बरहमपुर और सूरत के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई गई। यही नहीं संबलपुर सिटी और सरला के बीच फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। जबकि कोरापुट-बैगुडा और मनाबर-कोरापुट-गोरपुर रेलवे लाइनों का दोहरीकरण अब राज्य को नई रफ्तार देगा। सेमीकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क की स्थापना का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने यहां सेमीकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क की स्थापना का शिलान्यास किया। जो पूर्वी भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में राज्य के 130 उच्च शिक्षण संस्थानों में वाई-फाई सेवा शुरू की गई। जिससे छात्र अब डिजिटल क्रांति से सीधे जुड़ेंगे।

मोदी ने देशभर की योजनाओं को भी नई गति दी। 97,500 से अधिक दूरसंचार टावर चालू होने और पूरे देश में 4जी सेवा शुरू होने का ऐलान हुआ। वैश्विक कौशल विकास परियोजना और 8 आईआईटी संस्थानों में क्षमता निर्माण योजना के शिलान्यास के साथ भारत को नई प्रतिभा गढ़ने का मंच देने की बात भी उन्होंने रखी।

50,000 परिवारों को आवास निर्माण की मंजूरी भीमसार और एमकेसीजी कॉलेजों के उन्नयन के मास्टर प्लान का अनावरण कर शिक्षा को मजबूती दी गई। गरीबों के लिए पीएम ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 परिवारों को आवास निर्माण की मंजूरी देकर सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा कि जो संकल्प झारसुगुड़ा की धरती से लिया गया है, वह पूरे देश को आत्मनिर्भरता और विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल की 4जी सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि जिस देश ने टूजी, थ्रीजी और फोरजी में काफी देरी से कदम रखा, आज वही देश अपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित टेलीकॉम सेवा शुरू कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में पूरी तरह देसी तकनीक के साथ 4जी की ताकत लेकर सामने आया है। इससे देश के दूर-दराज के 30 हजार गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचने वाला है।

गरीबों को मिला पक्का घर, आदिवासियों का सपना पूरा पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। आज ही 50 हजार परिवारों को पक्के घर की स्वीकृति दी गई है। “देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। ओडिशा में भी हजारों घर बन रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए पीएम जनमन योजना के तहत 40 हजार से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।”

शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में निवेश कर रहा है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि युवा अपने ही शहर में लैब और स्टार्टअप शुरू कर सकें।

ओडिशा में बनेंगे सेमीकंडक्टर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा में दो सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। “अब छोटी सी चिप, जो फोन, गाड़ियों और कंप्यूटर में लगती है, ओडिशा की धरती पर बनेगी। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी हाईटेक इंडस्ट्री यहां लग सकती है।”

शिप बिल्डिंग में भी आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री ने कहा कि पारादीप से झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। आने वाले समय में जहाज निर्माण (शिप बिल्डिंग) भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत को नई दिशा देगा।

जीएसटी बचत उत्सव का तोहफा पीएम मोदी ने बताया कि ओडिशा में 22 सितम्बर से जीएसटी सुधार लागू हुए हैं। इससे परिवारों, किसानों और आदिवासी समाज को सीधी राहत मिली है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस राज में जब आप 1 लाख रुपये खर्च करते थे, तो 20-25 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब वही खर्च करने पर सिर्फ 5-6 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता है। यह बचत सीधे गरीब और मध्यमवर्ग के जीवन को आसान बना रही है।”

कांग्रेस पर सीधा हमला प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा, “कांग्रेस जहां होगी, वहां लूट होगी। कांग्रेस सरकार ने देश को हमेशा लूटा है। भाजपा सरकार ने देश को लूटतंत्र से बाहर निकाला और डबल कमाई-डबल बचत का रास्ता खोला है।”

माताओं-बहनों के स्वास्थ्य की चिंता मोदी ने बताया कि 17 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना के तहत 8 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 30 लाख से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों का स्वास्थ्य मजबूत होगा, तो परिवार और समाज मजबूत होगा।

ओडिशा विकास की नई रफ्तार पर सभा के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि “डेढ़ साल पहले हमने विकसित ओडिशा का संकल्प लिया था। आज डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। विकास का यह सिलसिला और तेज होगा।”

सीएम माझी ने किया स्वागत इससे पहले पीएम के ओडिशा दौरे से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तड़के ही अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से यह संदेश साझा कर प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा ओडिशा को प्राथमिकता दी है। आज एक बार फिर विकास का उपहार लेकर मोदी जी ओडिशा आ रहे हैं। इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी का ओडिशा की धरती पर हार्दिक स्वागत है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ओडिशा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उनके आगमन के साथ ही राज्य को करोड़ों की विकास योजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जगह-जगह पर उनका स्वागत करने के लिए तैयारियां की गई हैं।

झारसुगुड़ा पहुंचे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे ।निर्धारित समय 10:50 बजे वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए सभा स्थल तक जाएंगे।एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री कारकेड तैयार है।