Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा में रेलवे को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मोदी करेंगे 1,700 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

    By Radheshyam Verma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:20 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा दौरे पर झारसुगुड़ा में 1700 करोड़ रुपये से अधिक की तीन रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में यात्री सुविधाओं में सुधार माल परिवहन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है। पीएम मोदी संबलपुर शहर और सरला में 273 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। आगामी 27 सितंबर को पीएम मोदी ओडिशा आ रहे हैं। अपने झारसुगुड़ा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के एक ऐतिहासिक कदम के तहत 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की तीन रेल परियोजनाओं की शुरूआत करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन पहलों का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना, माल परिवहन को बढ़ावा देना और पूरे राज्य में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलना है।

    अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। संबलपुर शहर और सरला के रेल 273 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे।

    संबलपुर - झारसुगुड़ा सेक्शन पर स्थित सरला स्टेशन पर लंबे समय से चली आ रही रुकावट को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया यह फ्लाईओवर, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले संबलपुर- झारसुगुड़ा खंड पर सुचारू और निर्बाध रेल यातायात सुनिश्चित करेगा, जो कोयला, खनिज और औद्योगिक माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस परियोजना से संबलपुर के लोगों को लाभ होगा।