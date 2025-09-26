ओडिशा में रेलवे को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मोदी करेंगे 1,700 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

संवाद सहयोगी, संबलपुर। आगामी 27 सितंबर को पीएम मोदी ओडिशा आ रहे हैं। अपने झारसुगुड़ा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के एक ऐतिहासिक कदम के तहत 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की तीन रेल परियोजनाओं की शुरूआत करेंगे।

इन पहलों का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना, माल परिवहन को बढ़ावा देना और पूरे राज्य में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलना है।

अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। संबलपुर शहर और सरला के रेल 273 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे।

संबलपुर - झारसुगुड़ा सेक्शन पर स्थित सरला स्टेशन पर लंबे समय से चली आ रही रुकावट को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया यह फ्लाईओवर, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले संबलपुर- झारसुगुड़ा खंड पर सुचारू और निर्बाध रेल यातायात सुनिश्चित करेगा, जो कोयला, खनिज और औद्योगिक माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस परियोजना से संबलपुर के लोगों को लाभ होगा।