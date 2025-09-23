PM Modi Odisha Visit: झारसुगुड़ा आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ओडिशावासियों को देंगे सौगात

प्रधानमंत्री मोदी के झारसुगुड़ा दौरे की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कहां-कहां से लोग आएंगे, कितने लोग शामिल होंगे, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, पार्किंग स्थल कहां होंगे, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार बैठकें शुरू हो चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 तारीख को ओडिशा दौरे पर आएंगे। वे झारसुगुड़ा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से ओडिशावासियों को संबोधित करेंगे।

उत्तराांचल राजस्व आयुक्त सचिन रामचंद्र यादव, उत्तराांचल पुलिस आईजी हिमांशु लाल, जिलाधिकारी कुणाल मोतीराम छब्बाड़, एसपी गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र समेत वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तावित सभा स्थल अमलीपाली मैदान पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं।

इसके बाद झारसुगुड़ा जिलाधिकारी कार्यालय में भी मैराथन बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

अधिकारियों की छुट्टियां रद

साथ ही, आगामी 27 तारीख तक सभी जिलास्तरीय अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

हालांकि, अभी तक पीएमओ की ओर से कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुमान है कि 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोग शामिल होंगे। किस जिले से कितने लोग आएंगे, इस पर भी आरडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई।

इसके अलावा, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से अमलीपाली मैदान तक सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स की तैनाती, विभागवार जिम्मेदारी, टेंट लगाने की तैयारी आदि को लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

इसी बीच, 27 तारीख को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बने निम्नचाप के कारण मोदी का बरहमपुर कार्यक्रम रद्द होने की चर्चा भी चली।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को बरहमपुर दौरे पर आने वाले थे। इसके लिए जोरदार तैयारियां हुई थीं।

बरहमपुर में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया 20 सितंबर को स्वयं वहां पहुंचे थे और समीक्षा की थी। लेकिन बाद में अनिवार्य कारणों से प्रधानमंत्री का बरहमपुर दौरा रद कर दिया गया।