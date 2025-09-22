Language
    झारसुगुड़ा में पीएम मोदी की सभा की तैयारी, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:29 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 तारीख को झारसुगुड़ा दौरा संभावित है। राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन श्यामल ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। अंगुल में युवा समावेश कार्यक्रम रद्द होने के बाद झारसुगुड़ा को चुना गया क्योंकि यह सीमावर्ती जिला है और छत्तीसगढ़-झारखंड से जुड़ा है। विधायक टंकधर त्रिपाठी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण अंगुल दौरा रद्द हुआ।

    27 को झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, झारसुगुड़ा। आगामी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारसुगुड़ा दौरा संभावित है। इसी को देखते हुए आज राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन श्यामल ने झारसुगुड़ा पहुंच कर प्रधानमंत्री के दौरे व सभा स्थल का निरीक्षण किया।

    श्यामल ने कहा कि आगामी 27 को प्रधानमंत्री का ओडिशा के अंगुल में युवा समावेश का कार्यक्रम था। मगर मौसम विभाग की सूचनानुसार उस समय ओडिशा में लघु चाप की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए उनका अंगुल दौरा रद्द होने को था।

    मगर अब झारसुगुड़ा में कराने की बात हो रही है। कारण झारसुगुड़ा राज्य का सीमावर्ती जिला है और इससे छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्य जुड़े। युवा समावेश के लिए इन राज्यों से भी बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हो सकेंगे।

    इसलिए झारसुगुड़ा को चुना गया है और रात तक प्रधानमंत्री के दौरे की फाइनल सूचना व समय तय हो जाएगा। श्यामल ने बताया कि उस दिन प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो देश की आबादी का 72 प्रतिशत है, जिन्हें इस दौरे से लाभ मिल सकता है।

    इस अवसर पर झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी ने कहा कि संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री का ओडिशा के अंगुल का दौरा को रद्द किया गया है। वहीं उसकी जगह अब इसे झारसुगुड़ा में किये जाने का तैयारी है और हमें आशा है कि मां समलेश्वरी व बाबा झाडेश्वर के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री का दौरा 27 सितंबर को झारसुगुड़ा में होगा।

    आज रात तक इसके लिए विधिवत सूचना मिल जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ओडिशा व ओडिशा वासियों को बहुत चाहते हैं और उक्त युवा समावेश से युवाओं को लाभ होगा विशेष कर झारसुगुड़ा जिला को, क्योंकि झारसुगुड़ा राज्य का युवा जिला है।

    प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य अध्यक्ष श्याम व संगठन मंत्री सहित अन्य नेताओं ने आज संध्या झारसुगुड़ा के अमलीपाली स्थित मैदान का निरिक्षण किया है जहां सभा होनी है। इस अवसर पर भाजपा के अन्य नेताओं सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।