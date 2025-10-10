पीतबास पंडा हत्याकांड मामले में CISF जवान सहित तीन हिरासत में, मास्टरमाइंड अब तक फरार
ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पीतबास पंडा हत्याकांड में सीआईएसएफ जवान सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और मुख्य आरोपी, जो अभी भी फरार है, की तलाश जारी है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड के पीछे के मकसद का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजेपी नेता व अधिवक्ता पीतबास पंडा की गोली मारकर की गई सनसनीखेज हत्या के चार दिन बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने अब तक एक सीआईएसएफ जवान सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है।
इससे जांच में नए पहलू जुड़ गए हैं।हालांकि इस हत्याकांड में सीआईएसएफ जवान की क्या भूमिका है, वह स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुमार पूर्णिमा की रात करीब 10 बजे पंडा को उस वक्त निशाना बनाया गया, जब वे घर लौट रहे थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने देसी पिस्तौल से गोली दागी थी।
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
बरहमपुर पुलिस ने हत्या से पहले और बाद की कई सीसीटीवी फुटेज जब्त की हैं।इन फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी तक पहुंच बना ली जाएगी।
इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग दिशाओं में छापेमारी कर रही हैं।
परिवार से पूछताछ, दुश्मनी और विवादों की पड़ताल
एसपी व बैद्यनाथपुर थाने के आईआईसी ने बैकुंठनगर स्थित पंडा के आवास पहुंचकर परिवार के सदस्यों पत्नी और बेटे से विस्तृत चर्चा की।पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पंडा की किसी से पुरानी रंजिश थी या वे किसी दबाव में थे।
पंडा ने कई आरटीआई आवेदन, लीज और टेंडर मामलों में जानकारी मांगी थी, जिसे लेकर उनके कई प्रभावशाली लोगों से टकराव की बात सामने आई है।
आंध्र प्रदेश तक फैली जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश भी रवाना हुई है।सूत्रों के अनुसार, पुलिस को वहां से कुछ अहम सुराग मिले हैं।
कानूनी जगत में रोष, पुलिस पर बढ़ा दबाव
इस हत्याकांड से वकील समुदाय और राजनीतिक हलकों में भारी आक्रोश है।अधिवक्ताओं ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और साजिशकर्ता का खुलासा करने की मांग उठाई है।
पुलिस का दावा
सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्यारों तक पहुंच करीब है, जल्द खुलासा किया जाएगा।
