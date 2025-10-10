पीतबास पंडा हत्याकांड मामले में CISF जवान सहित तीन हिरासत में, मास्टरमाइंड अब तक फरार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजेपी नेता व अधिवक्ता पीतबास पंडा की गोली मारकर की गई सनसनीखेज हत्या के चार दिन बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने अब तक एक सीआईएसएफ जवान सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

इससे जांच में नए पहलू जुड़ गए हैं।हालांकि इस हत्याकांड में सीआईएसएफ जवान की क्या भूमिका है, वह स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुमार पूर्णिमा की रात करीब 10 बजे पंडा को उस वक्त निशाना बनाया गया, जब वे घर लौट रहे थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने देसी पिस्तौल से गोली दागी थी।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग बरहमपुर पुलिस ने हत्या से पहले और बाद की कई सीसीटीवी फुटेज जब्त की हैं।इन फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी तक पहुंच बना ली जाएगी। इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग दिशाओं में छापेमारी कर रही हैं। परिवार से पूछताछ, दुश्मनी और विवादों की पड़ताल एसपी व बैद्यनाथपुर थाने के आईआईसी ने बैकुंठनगर स्थित पंडा के आवास पहुंचकर परिवार के सदस्यों पत्नी और बेटे से विस्तृत चर्चा की।पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पंडा की किसी से पुरानी रंजिश थी या वे किसी दबाव में थे।