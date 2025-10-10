पीतबास पंडा हत्याकांड: चैंबर से घर तक पीछा करते रहे बदमाश, जांच के लिए बनाई गई 6 टीमें

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पीतबास पंडा की हत्या से पूरा बरहमपुर स्तब्ध है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को ऐसे ठोस सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि हमलावरों ने पंडा का उनके चैंबर से लेकर घर तक पीछा किया था।

सूत्रों के अनुसार, दोनों बदमाश बैकुंठनगर की पहली गली के मोड़ पर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही पंडा वहां पहुंचे, हमलावरों ने नजदीक से उनकी छाती पर गोली दाग दी। घटना के बाद आरोपी गोकर्णेश्वर गली की ओर बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा था।

जांच के लिए 6 टीमें गठित जांच में तेजी लाने के लिए बरहमपुर एसपी डॉ. शरवण विवेक एम. ने छह विशेष टीमें गठित की हैं। इनमें टाउन एसडीपीओ प्रियस रंजन छोटराय, डीएसपी विवेकानंद स्वाईं, सदर डीएसपी शुभ्रांशु पाढ़ी और डीएसपी विश्वामित्र हरिपाल समेत करीब 40 अधिकारी शामिल हैं। टीमें तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से जांच में जुटी हैं।

पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पंडा के मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी बारीकी से जांच की जा रही है। बताया गया कि हत्या में इस्तेमाल गोली 9 एमएम की नहीं बल्कि देसी पिस्तौल की थी। बरामद गोली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

एसपी शरवण विवेक ने बताया कि शुरुआती जांच से यह संगठित अपराध प्रतीत होता है। हत्या में सुपारी किलर के शामिल होने की आशंका भी प्रबल हुई है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक टीम के बैलिस्टिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है।

बदमाशों ने नजदीक से गोली चला दी बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन यानी 6 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे पंडा अपने चैंबर से निकले थे। बस स्टैंड के पास भूपति होटल से बिरयानी खरीदने के बाद वे 9:55 बजे घर के लिए निकले। जैसे ही वे बैकुंठनगर गली के मोड़ पर पहुंचे, बदमाशों ने नजदीक से गोली चला दी।

घटना के बाद एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और पंडा के चैंबर व अपराध स्थल का निरीक्षण किया। देर रात उन्होंने मृतक पंडा के परिजनों से मुलाकात कर आश्वस्त किया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देकर परिजनों से कहा कि किसी भी जानकारी के लिए वे सीधे संपर्क कर सकते हैं।