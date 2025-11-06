Language
    पीतबास हत्याकांड: चिंटू-कुरुपति ने घटनास्थल पर दिखाया गोली मारने का डेमो, 6 आरोपी पुलिस रिमांड पर

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    पीतबास हत्याकांड में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। चिंटू और कुरुपति ने घटनास्थल पर गोली मारने का डेमो दिखाया। इस मामले में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने घटना का विवरण दिया और डेमो के माध्यम से समझाया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे।

    पीतबास हत्याकांड

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा नेता तथा वकील पीतबास पंडा हत्या घटना में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर पुलिस ने सीन रिक्रिएशन किया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार अपराह्न को गंजाम जिले के बरहमपुर के वैकुंठनगर चौक पर बुधवार अपराह्न को भारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि पुलिस पीतबास पंडा की हत्या के आरोपियों चिंटू और कुरुपति को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी।

    वैकुंठनगर की पहली गली, जहां पीतबास को गोली मारी गई थी, वहां आरोपियों ने अपराध के समय की पूरी घटना का पुनर्निर्माण (सीन रिक्रीएशन) कर डेमो दिखाया।

    चिंटू और कुरुपति पहले से मौजूद 

    जानकारी के अनुसार, पीतबास के स्कूटी से पहुंचने से पहले ही चिंटू और कुरुपति वहां मौजूद थे।जैसे ही पीतबास पहुंचे, कुरुपति बाइक से उतरकर उन्हें "पंडा बाबू नमस्कार" कहकर बुलाया। पीतबास ने "कौन?" पूछते ही कुरुपति ने गोली चला दी।

    गोली उनके सीने में लगते ही वे स्कूटी समेत गिर पड़े।फिर भी जान बचाने के लिए उन्होंने कुछ कदम भागने की कोशिश की, लेकिन वहीं गिरकर बेहोश हो गए।

    छह आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया

    पीतबास पंडा हत्या कांड के छह आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है।बीती रात सुपारी किलर और पैसे की व्यवस्था करने वाला उमा बिषोई तथा शूटर कुरुपति भुईं को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

    मंगलवार रात सुपारी किलर और पैसे की व्यवस्था करने वाला उमा बिषोई तथा शूटर कुरुपति भुईं को पुलिस ने रिमांड पर लिया था।वहीं बुधवार को चार और लोगों को रिमांड पर लिया गया है— इनमें हैं बाइक चलाने वाला चिंटू प्रधान, शूटर की व्यवस्था करने वाला योगी राउत, सुपारी के पैसे देने वाला मदन दलाई और कॉर्पोरेटर मलय बिषोई।

    हालांकि दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही मदन दलाई और मलय बिषोई को जेल भेज दिया गया है।दूसरी ओर, पीताबास के भाई पूर्णचंद्र पंडा ने मीडिया के सामने चौंकाने वाली जानकारी दी है। 

    उनके अनुसार, पिछले सप्ताह किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीतबास के बेटे को फोन कर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी।इससे परिवार के सदस्य डरे हुए हैं। इस बारे में उन्होंने बैद्यनाथपुर थाने के आईआईसी और एसडीपीओ को लिखित रूप में जानकारी दी है।

    कुरुपति और चिंटू ने हत्या की डेमो दिखाई

    गोलीबारी के बाद चिंटू और कुरुपति बाइक से घटनास्थल से फरार हो गए।चिंटू बाइक चला रहा था और कुरुपति पीछे बैठा था।वे वहां से मौसी मां मंदिर मार्ग से होते हुए शीतलापल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हत्या के समय पहने कपड़े बदल लिए।हेलमेट फेंक दिया और पिस्तौल को रेत में दबा दिया — जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया।

    शीतलापल्ली में सबूत नष्ट करने के बाद दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे।चांदपुर चौक के पास एक चाय की दुकान के निकट बाइक खड़ी कर वे बस से भुवनेश्वर और वहां से पुरी भाग गए।पुरी से चिंटू ट्रेन से बेंगलुरु और कुरुपति जयपुर भाग गया।अन्य चार आरोपियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है।

    एसपी डॉ. एस.विवेक एम के नेतृत्व में एसडीपीओ प्रियस रंजन छोटराय और टीम आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ कर रही है।पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश कब से रची गई थी, मदन और मलय ने पैसे क्यों दिए और उमा को मिलने वाले 50 लाख रुपये किसने दिए थे।इन सभी सवालों के जवाब पुलिस रिमांड के दौरान तलाश रही है।