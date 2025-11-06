पारादीप बंदरगाह बनेगा मेगा पोर्ट, 500 मिलियन टन माल क्षमता का बढ़ाने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बोइत बंदाण और बाली यात्रा केवल एक त्योहार नहीं हैं।ये ओडिशा की गौरवशाली समुद्री व्यापार परंपरा और साधवों के साहसिक मनोबल के प्रतीक हैं।धैर्य और साहस के साथ नई ऊंचाइयों को छूने की यह परंपरा आज भी ओडिया लोगों को प्रेरित करती है।यह बात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कही।

मुख्यमंत्री माझी अपनी पत्नी के साथ बुधवार को पारादीप बंदर के बोइत बंदाण उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ओडिशा की प्रगति में पारादीप बंदर की अग्रणी भूमिका रही है।यह अब भारत के सबसे प्रमुख और बड़े बंदरगाहों में से एक बन गया है।

2025 में 150 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंची क्षमता मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में बंदरगाह की माल परिवहन क्षमता 71 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 2025 में 150 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।उन्होंने घोषणा की कि मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत इस बंदरगाह की वार्षिक माल परिवहन क्षमता को 300 मिलियन टन और विकसित भारत 2047 योजना के अनुसार 500 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा।पारादीप को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत समुद्री व्यापार के नए युग में प्रवेश कर चुका है और मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत देश के सभी बंदरगाहों को विश्वस्तरीय बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

कौशल विकास पर विशेष ध्यान राज्य के उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा कि राज्य सरकार पारादीप बंदरगाह को केंद्र में रखकर उद्योग, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।