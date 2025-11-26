ओडिशा में युवाओं को सौगात: 7,293 को मिला सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, CM ने किया डेढ़ लाख रोजगार का वादा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 12 विभागों में चयनित 7,293 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने नव-नियुक्त उम्मीदवारों को ओडिशावासियों की सेवा करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केवल शासन के क्षेत्र में आपकी यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि यह एक विशेष क्षण है।

उन्होंने कहा कि आज से आपकी नई यात्रा शुरू हुई है। आपको व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इसके लिए समाज के लिए काम करना होगा। आपकी मेहनत, लगन और माता-पिता के आशीर्वाद से आप यह सफलता प्राप्त कर पाए हैं।

युवाओं की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नियुक्ति मेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाली पदों को भरने के लिए लगातार कदम उठा रही है। विभिन्न विभागों को इसके लिए निर्देश दिए गए थे। सरकार तीव्र औद्योगिकीकरण की दिशा में काम कर रही है। सरकार के 500 दिनों के दौरान 37,325 लोगों को नियुक्ति दी गई है।

आज 12वें नियुक्ति मेले में 12 विभागों के 7,293 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पूर्व सरकार के समय इतने कम दिनों में कभी इतनी नियुक्तियां नहीं दी गई थीं। दो वर्षों के भीतर हमारी सरकार 65 हजार से अधिक नियुक्तियां दे चुकी होगी।

देश में 4 प्रतिशत से भी कम लोग सरकारी नौकरी पाते हैं, इसलिए सरकार उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। पूर्व सरकार के समय संसाधन होने के बावजूद औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश हेतु करारनामा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे लगभग डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। किस विभाग में कितनी नियुक्ति गृह विभाग में 2,365, विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग में 2,154, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,750, मत्स्य एवं पशुधन विकास विभाग में 672, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग में 117। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग में 74, एडवोकेट जनरल कार्यालय में 40, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 39, जल संसाधन विभाग में 36, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग में 17, श्रम एवं राज्य कर्मचारी बीमा विभाग में 15, इस्पात एवं खनन विभाग में 14 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।

भारत के विकास के लिए काम करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। अक्सर लोग नौकरी मिलने के बाद मंत्री के पास जाकर अपने जिले में स्थानांतरण की मांग करते हैं। लेकिन यह मोहन चरण माज्ञी की सरकार है—जहां आपको जिस जिले में नियुक्ति मिली है, वहीं काम करना होगा।आपको ओडिशा के किसी हिस्से की सेवा करने का अवसर मिला है।