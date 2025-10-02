Language
    Odisha Weather Update: ओडिशा पर मंडराया बाढ़ का खतरा, भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह दबाव पारादीप-गोपालपुर के बीच तट पार कर सकता है जिसके चलते पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खुर्दा कटक समेत कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

    ओडिशा में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव गहरे अवदाब में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शुक्रवार सुबह पारादीप-गोपालपुर के बीच दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को पार करेगा। इसके प्रभाव से पूरे ओडिशा में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है।

    गुरुवार को तटीय और आंतरिक ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए पूरी और जगतसिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं खुर्दा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, ढेंकानाल, नयागढ़, गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

    भारी से अति भारी वर्षा की आशंका

    शुक्रवार को पुरी, गंजाम, खुर्दा, नयागढ़, क्योंझर, अनुगुल और ढेंकानाल जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की आशंका है। साथ ही बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर और कटक जिलों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

    मौसम विभाग ने बताया कि निम्न दबाव से हो रही लगातार बारिश ने दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के आयोजन पर भी असर डाला है। राज्य में इस तरह की बारिश का सिलसिला 6 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है।