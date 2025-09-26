Odisha Weather Update: ओडिशा में तीन दिनों तक होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग सतर्क रहने की दी चेतावनी
बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण भुवनेश्वर और ओडिशा के कई जिलों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है और वज्रपात की चेतावनी दी है। भुवनेश्वर में जलभराव से यातायात प्रभावित है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव के कारण राजधानी भुवनेश्वर और प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, यह स्थिति 28 सितंबर तक बनी रह सकती है।
जानकारी के मुताबिक राजधानी भुवनेश्वर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे आम नागरिकों को घरों से निकलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, प्रमुख सड़कों और बाजारों में भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण आने वाले दो दिन तक बारिश की संभावना अधिक है। इस दौरान वज्रपात होने की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है।
ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और बरसात के दौरान सड़क पार करते समय सतर्क रहें।
बारिश से किसानों को राहत
वहीं, किसानों के लिए यह बारिश राहत देने वाली साबित हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश से फसलों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने स्थानीय किसानों को सतर्क रहने और खेतों में जल जमाव से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
भुवनेश्वर के साथ ही कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़, जगतसिंहपुर और कई अन्य जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
मौसम विशेषज्ञों की चेतावनी
अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता।सड़क मार्गों पर यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
इस बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। आम नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं।
